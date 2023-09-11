В Запорожье фермеры собирают урожай пшеницы, подсолнуха и обломки боеприпасов: как выживают в прифронтовом селе

Как выживают жители прифронтового села Успеновка и почему люди не уезжают.

В селе Успеновка, что в Запорожской области, без света, водоснабжения и газа остаются почти четыреста жителей. До полномасштабного вторжения здесь проживало около тысячи человек. Не покидают свои хозяйства и фермеры. Несмотря на постоянные обстрелы, они вобрабатывают поля, собирают пшеницу, рапс, подсолнухи, а вместе с ними и обломки вражеских боеприпасов, которыми оккупанты постоянно обстреливают село. Единственная заправка в селе – разрушена, разрушены учебные заведения. Работают только два магазина.

Как живут люди в Успеновке, – рассказала корреспондентка ТСН Кира Овес.

Оккупанты бьют по селу, в основном, кассетными боеприпасами, из "Ураганов", "Смерчей". Кроме урожая пшеницы, рапса и подсолнуха на полях, фермер Александр собирает немало таких российских "подарков".

"Поле недалеко, через два дня поехал — опять воронки по полю, ну только же засыпали, ну совесть же, гады, имейте", — жалуется фермер Александр Калиберда.

На обработанных от сорняка полях хорошо видны неразорванные боеприпасы. Вместе с работниками фермер едет их искать.



"Я еду впереди, ребята смотрят, увидели, отметили, сверху хорошо видно, и это одно условие – чтобы было незарощенное поле, заметили, ребята-саперы подъехали, взорвали и все", — рассказал Александр.

Посреди хозяйства Александра лежит кассетный снаряд – он уже сдетонировал, поэтому угрозы не представляет.

"Чисто по территории хозяйства (ударили — ред.), два гектара огорожены забором, это было шесть прямых прилетов, это были "Ураган" кассетный и три из "Града". Вот такой вид имеет кровля от попадания кассетного боеприпаса", — показывает господин Александр последствия ударов оккупантов.

Александр Калиберда с февраля 2022 года не покидал свое хозяйство – несмотря на обстрелы оккупантов, в этом году здесь собрали неплохой урожай рапса и пшеницы, ждут когда созреет подсолнух.

Единственная разминированная дорога в село Успеновка тонет в грязи во время дождей. В непогоду – не уехать, ни въехать. В Пологовской администрации говорят – как только обстрелы уменьшатся – сделают ремонт. Пока же – нет смысла.

В селе до сих пор остается почти половина жителей – около четырех сотен человек. Уже второй год они живут без газа, света и воды – трубопроводы разбил враг. Спасают колодцы. Фермеры качают воду из водонапорной башни и развозят людям.

"Есть почти у всех бассейны, воду привозят, завозят и артезианские скважины, колодцы. Есть проект по заживлению самой подстанции в селе Успеновка из Днепропетровской области, проект на стадии разработки", – рассказал староста Успеновского старостинского округа Александр Репетун.

К неудобствам местные уже привыкли, говорят, лишь бы не обстреливали.

Так, возле дома Галины весной оккупанты ударили авиабомбой. Женщина возилась в сарае с козами – там и упала. Крышу дома снесло, окна разбиты.

"В доме полностью глина, эта глина также отлетела, за домом отлетела глина – все сломало полностью, оно внутрь ударило все", — рассказала Галина Жовнер.

Однако уезжать отсюда Галина не хочет. Разбитый дом отремонтировали. Во дворе – козы, куры и большой огород. Женщина еще и ухаживает за соседскими пчелами.

"А куда же поедешь — в дом престарелых, или куда. Здесь хорошо, вон с козами пообщаюсь", — объясняет Галина.

Пока Успеновка не попала в список сел, где начали принудительную эвакуацию.

Жители держатся благодаря городам. Экономят воду. Вечером включают фонарики и зажигают свечи. И твердо верят – защитники отгонят врага подальше, тогда здесь и электросети восстановят, и газ с водой подведут.

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