В Запорожье людей без масок выталкивают из транспорта, а в "красной" Одессе продолжают игнорировать ограничения

В Запорожье людей без масок выталкивают из транспорта, а в "красной" Одессе продолжают игнорировать ограничения

В Днепре ограничения также игнорируют.

5 областей Украины в «красной зоне» карантина. В Херсон, который с суровыми ограничениями живет уже несколько дней, сегодня официально добавились Одесская, Запорожье, Днепропетровщина и Донетчина.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Досрочные каникулы у школьников, закрыты кафе и масштабные полицейские рейды — в Запорожье в «красной зоне» закручивают гайки, и, очевидно, это только начало.

С сегодняшнего дня в городском транспорте возят только сидящих пассажиров. Тех, кто не соблюдает масочный режим, другие пассажиры буквально выбрасывают из салона, потому что водители просто отказываются в таком случае ехать. Сетью распространяются соответствующие видео.

Также с сегодняшнего дня в Запорожье отменен льготный проезд для пенсионеров в часы пик утром и вечером. В центрах вакцинации аншлаг. В очередях сотни людей. В основном — это те, кому выдвигают жесткие требования на работе.

Ревизоры проводят рейды по торговым точкам. Документы проверяют с полицией. В случае отсутствия — безжалостно штрафовать, говорят чиновники.

Сейчас ситуация в Запорожье близка к катастрофической. Ежедневно коронавирус в среднем обнаруживают почти у тысяче человек. 75 процентов коек с кислородом уже заполнены.

В ближайшее время количество коек в медучреждениях обещают увеличить. Пик заболеваемости Запорожье эпидемиологи прогнозируют в конце нынешней недели.

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А Одесская область уже третьи сутки подряд на первом месте по количеству выявленных больных коронавирусом. Но горожане усиления карантина чувствуют не везде — одесситы и сейчас набиваются без масок в переполненные маршрутки, скапливаются на остановках. Невероятный ажиотаж и огромные очереди разве у пунктов вакцинации. А еще у поликлиник.

В одной очереди оказались горожане, которые только сейчас бросились прививаться, брать справки о вакцинации — они в "красной зоне" нужны для работы, и посещение различных заведений. И те, кому немедленно нужно кровь сдать, или получить оперативную консультацию врача. Как справиться с таким наплывом людей семейные врачи не знают.

Зато почти исчезли очереди со скорыми у городских больниц. Здесь уже почти закончились места для госпитализации. Больных пациентов начали возить за город.

«Было развернуто в Беляевский центральной больнице Одесского района 250 коек, туда действительно отправляют больные из города Одесса. Также дополнительно были развернуты кровати Раздельнянской центральной районной больницы, город Черноморск, полностью развернутый госпиталь под коронавирус туда тоже отправляются жители города Одесса», — говорит руководитель Департамента по здравоохранению Одесской ОГА Наталья Одарий Захарьева.

Ситуация ухудшаются с каждым днем, говорят инфекционисты и в регионе могут даже развернуть мобильные госпитали. Правда тогда придется привлекать и медиков из других областей, поскольку медперсонала просто не хватит. Врачи надеются только на массовую иммунизацию населения, поскольку сейчас в Одесской области вакцинированы менее 20 процентов жителей.

В Днепре тоже почти нет запретов несмотря на «красную зону». В общественном транспорте половина пассажиров даже без масок. Почти все заведения работают. Разве некоторые парикмахерские и спортзалы закрыты. Не сыскать ресторанов, где добросовестно проверяют документы о прививках у посетителей. Говорят, что пока было без скандалов. Некоторые магазины, где все работники имеют прививки, просто перекрыли часть площади лентами, чтобы подпадать под нормы продовольственных магазинов. В крупных ТРЦ на входе следят только за масками. Сертификаты о вакцинации у посетителей, мол, должны проверять продавцы каждого из магазинов.

В заведениях говорят, что работников без прививок, от работы отстранили.

В центрах вакцинации с утра большой ажиотаж. Некоторые очереди достигают до половины километра. Люди ждут по три-четыре часа. Более девяноста процентов из них — за первой дозой. Потому что не хотят терять работу. В областном центре вакцинации говорят: человек в десять раз больше, чем обычно.

В городских больницах почти не осталось свободных мест для больных коронавирусом.

«Реанимация переполнена. Места в уголках и в коридорах. И мы видим, что для нас это настоящая «красная зона». Врачи и медсестры в Мечникова сейчас работают на пределе возможностей», — говорят в больнице.

Чтобы днепряне все же придерживались ограничений «красной зоны», по области обещают масштабные проверки со штрафами.

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