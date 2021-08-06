В Запорожье люди взбунтовались и требуют возобновить работу горсовета

Местные жители намерены обратиться к президенту.
В Запорожье три тысячи горожан вышли на митинг с требованием возобновить работу Запорожского городского совета.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 6 августа.
Сейчас там продолжается противостояние между мэром Владимиром Буряком и коалицией с 5 политических сил, которые объединились против него.
Эта оппозиция почти два месяца игнорирует сессии. В мэрии говорят: из-за отсутствия кворума в сессионном зале город не может решать вопросы, в частности, и выделение средств учителям и медработникам.
На митинг пришли как сторонники, так и противники мэра. Столкновениям между ними препятствовали правоохранители.
Накануне мэр обратился к главе парламента с просьбой распустить городской совет и назначить новые выборы в ближайшее время. Люди просят в ситуацию вмешаться президента.
Напомним, в Запорожской области в Гуляйполе пытались создать еще один горсовет. Попытки такого народовластия прекратила СБУ.