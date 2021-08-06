В Запорожье люди взбунтовались и требуют возобновить работу горсовета

В Запорожье люди взбунтовались и требуют возобновить работу горсовета

Местные жители намерены обратиться к президенту.

В Запорожье три тысячи горожан вышли на митинг с требованием возобновить работу Запорожского городского совета.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 6 августа.

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Сейчас там продолжается противостояние между мэром Владимиром Буряком и коалицией с 5 политических сил, которые объединились против него.

Эта оппозиция почти два месяца игнорирует сессии. В мэрии говорят: из-за отсутствия кворума в сессионном зале город не может решать вопросы, в частности, и выделение средств учителям и медработникам.

На митинг пришли как сторонники, так и противники мэра. Столкновениям между ними препятствовали правоохранители.

Накануне мэр обратился к главе парламента с просьбой распустить городской совет и назначить новые выборы в ближайшее время. Люди просят в ситуацию вмешаться президента.

Новости Украины: в Запорожье люди вышли на митинг с требованием возобновить работу городского совета

Напомним, в Запорожской области в Гуляйполе пытались создать еще один горсовет. Попытки такого народовластия прекратила СБУ.

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