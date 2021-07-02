В Запорожье незрячая женщина с мужем завоевывают медали на чемпионатах по танцам на пилоне

В Запорожье незрячая женщина с мужем завоевывают медали на чемпионатах по танцам на пилоне

Муж поддержал увлечение жены и также начал учиться полденсу, а еще — закончил курсы по макияжу, чтобы красить любимую перед выходом на сцену.

Супружеская пара из Запорожья танцует на пилоне. Ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство: женщина не видит. Уже когда потеряла зрение, она увлеклась танцами.

Чтобы ее поддержать, танцевать взялся и муж. Кроме этого, закончил курсы макияжа, чтобы делать любимой мэйкап перед сценой, говорится 1 июля в сюжете ТСН 19:30.

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Над номером для Всеукраинского чемпионата по танцам на пилоне в категории 40+ супруги работали несколько месяцев. Элементы для танцовщиков сложные, ведь женщина — незрячая.

Елена имеет врожденный порок, при котором постепенно разрушается сетчатка глаза, зрение падает и впоследствии исчезает. В 30 лет женщина полностью перестала видеть, но жизнь для нее на этом не остановилось.



"У меня такой девиз: "Если ты можешь изменить ситуацию — измени. А если не можешь, то думай, как с этим жить и как свою жизнь сделать ярче ", — делится Елена и добавляет, что всегда мечтала об артистической карьере.

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Танцами на пилоне она увлеклась в 40 лет. Вместе с ней тренироваться начал и муж.

"Она похудела на 10 килограммов. Он — закончил курсы визажиста, чтобы делать своей любимой макияж. Прическа жены — тоже зона ответственности мужа", — говорится в материале.

Крутить гульки Алексей научился благодаря роликам в Сети. Все это, уверяет, не трудно: "Это просто обычная любовь".



Свои выступления они превращают в маленькое театральное действо. Что партнерша незрячая, в зале не подозревают ни зрители, ни сами организаторы. Ведь нет в полденсе такой отдельной категории. Выступление Елены и Алексея срывает овации.

На чемпионате в Киеве они получили первое место. Награды повезли домой в Запорожье. Дома у них охапка медалей, одна из которых привезена из Бразилии. Чтобы туда добраться, супруги брали кредит.

Очередную награду с интересом рассматривает сын. Он не танцор, а родителями, которые так увлеклись танцами, что даже посреди квартиры поставили пилон, гордится.



Мотивировать других — еще одно стремление Алексея и Елены. Между работой — а работают массажистами — приобретают еще одно образование — хотят стать реабилитологами. Сейчас ведут страницу в соцсети и своим примером доказывают, что следует достойно встречать вызовы судьбы и преодолевать все преграды.

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