В Запорожье открыли уникальную школу: что известно (фото, видео)

Полтысячи детей смогут одновременно учиться в первой подземной школе, которую открыли в Запорожье. Многие ученики до сих пор ни разу не сидели за настоящими партами. И только сейчас вживую знакомятся с одноклассниками и учителями.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Семь метров под землей на площади более тысячи квадратных метров разместились 16 аудиторий со всем необходимым для обучения - так выглядит школа. Также есть спортивные уголки с настольным футболом и теннисом, буфет, туалеты. Школа запитана от двух линий электропередач - основной и резервной, на случай тотального блэкаута есть собственный мощный генератор.

"113 миллионов гривен сметная документация, на которую у нас подписан договор с подрядной организацией, 80 процентов мы получили за субвенцию министерства образования Украины, 20 процентов это - деньги области и города Запорожья. 90 процентов всем известных видов вооружения, которое использует враг может выдержать", - говорит председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Третьеклассник Руслан радуется, что наконец пошел в настоящую школу.

«Мне очень нравится в школе учиться. Нравятся уроки рисования, урок математики и урок дизайна технологий», - говорит Руслан Гелетюк.

В Запорожье открыли подземную школу

С первого класса только онлайн-уроки были и у дочери Маргариты – Киры. Теперь у детей есть возможность не только учиться полноценно, но почувствовать себя в коллективе.

"Она не видела ни школы, она не знала, что такое доска, что такое парта и учительницу она даже не узнавала, когда в начале года мы приходили за учебниками. А главное — дети будут в безопасности", — говорит Маргарита Новикова.

Одновременно здесь смогут учиться в одну смену полтысячи детей. До сих пор все они были на дистанции, ведь укрытия в школе не было.

Сейчас в Запорожье около 60 тысяч детей школьного возраста. Лишь каждый шестой учится офлайн благодаря укрытиям. Так что в области сейчас возводят еще 11 подземных школ. Четверо из них обещают достроить еще в этом году.

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