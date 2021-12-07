В Запорожье подростки полтора часа колотили ногами школьниц: родителям пострадавших рекомендуют забрать заявления

Почти все нападающие, жертвы и свидетели – жители одного района. Только учатся в разных заведениях.

В Запорожье банда подростков устроила расправу над тремя школьницами. Вечером на школьном стадионе их пытали почти полтора часа. А самое активное участие в издевательствах над сверстниками приняли девушки. Несмотря на многочисленные травмы, правоохранители открыли производство только по легким телесным повреждениям.

О том, что заставило полицию пересмотреть свое отношение к делу – 7 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в тот вечер несовершеннолетних жертв вызвали на школьный двор. Повод – якобы отдать телефон, который раньше украла одна из нападающих. Но вместо этого школьниц стали жестоко избивать и требовать деньги за поврежденный во время ударов маникюр.

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Пытка на школьном стадионе длилась почти полтора часа. Все это один из свидетелей снимал на видео и не вмешивался. Самое активное участие в избиении принимали четверо девушек.

Все пострадавшие девочки написали заявления на подростковую банду. Но дело фактически не двигалось, говорят родители. Вдруг видео избиения детей выложили в Сеть.

Почти все нападающие, жертвы и свидетели – жители одного района. Только учатся в разных заведениях. В двух из них администрация провела с детьми беседы о недопустимости буллинга. Еще в одном лицее – старшеклассницу, участвовавшую в избиении, отстранили от учебного процесса на время следствия. В училище, где получает образование 16-летняя нападающая, которая на видео выглядит самой жестокой, говорят – ребенок крайне проблемный. Занятия – почти не посещает, а родители попросили педагогов им не звонить, потому что сами не имеют влияния на дочь.

Новости Запорожья: банда подростков устроила расправу над тремя школьницами

Тем временем родителям пострадавших уже поступают предложения забрать заявления из участка. Звонят, якобы, родные нападающих.

По словам родных девушек, родственники одной из нападавших работают в полиции. Но после появления видео в Сети правоохранители переквалифицировали производство — теперь это не легкие телесные повреждения, а хулиганство и вымогательство.

Решается вопрос сообщений злоумышленницам о подозрении. На днях подозреваемым должны избрать меру пресечения.

Напомним:

На Буковине 15-летняя ученица набросилась с кулаками на девятиклассника — тот в ответ тоже нанес девушке несколько ударов. Все это произошло на глазах других детей, запечатлевших схватку и выложившихся в соцсети. Видео мгновенно распространилось и уже на следующий день за дело взялась полиция.

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