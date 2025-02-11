В Запорожье подростки замучили собаку и сняли циничное видео: шокирующие подробности

В Запорожье зоозащитники требуют привлечь живодеров к ответственности. Что говорит полиция?

В Запорожье фотосессию с убитой собакой устроила компания несовершеннолетних. Жестокое видео распространилось по сети. А зооволонтеры узнали место, где это произошло. И выяснили, что животное впоследствии сожгли. И делали не уже впервые. Сразу же написали заявление в полицию.

Об этом говорится в материалы корреспондента ТСН Киры Овес.

В Сети распространили кадры, на которых несовершеннолетние тянут мертвую собаку по лестнице, фотографируются с ней, а уже через несколько минут поджигают. Узнав место преступления туда бросилась зооволонтер Наталья.

"Когда поднялась сюда - нашла в костре тело уже очень обгоревшей собачки, мне пришлось ее ногой выгортать из огня, чтобы хоть что-то осталось на экспертизу", - говорит Наталья Стешенко.

Наталья Стешенко.

Наталья подкармливает собак, которые прибегают к заброшенному зданию в центре города. Говорит, почти каждый день видела здесь дерзко подростков. Знаком с этой компанией и Никита. Однако, говорит, подумать не мог, что могут такое сделать.

"Они мне казались начитанными, умными, один даже взялся как он говорил за учебу, он молодец был, я думал, что он молодец реально, а тут такое всплыло", — говорит он.

Фигурантов расправы над животным уже установили правоохранители – подросткам от 14 до 16 лет. Назначили экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

Скриншот с видео

"Законом предусмотрена ответственность - от 5 до 8 лет по этой статье", - говорит начальник следствия отдела полиции №2 Запорожского районного управления ГУ НП в Запорожской области Владимир Шоколенко.

После огласки возмущенные горожане, волонтеры и зоозащитники собрались возле многоэтажки, где снималось прискорбное видео.

"Поняли, что это здание используют для издевательства над животными. Позвонила в районную администрацию, в мунварти позвонила, чтобы узнали у кого на балансе это здание, чтобы они обеспечили безопасность полностью населению, чтобы забили, позакрывали первые этажи, сделали ограждение, потому что к сожалению здесь, сказали люди, и нападение на женщину было", - говорит руководитель ОО „Служба защиты животных Запорожья“ Виктория Скильсара.

Зоозащитница говорит, в основном нарушителей удается привлечь к админответственности за жестокое обращение с животными, впрочем, не припоминает ни одного реального срока за убийства.

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