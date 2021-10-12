В Запорожье пьяный и под наркотиками водитель протаранил 11 авто и пытался скрыться

В Запорожье пьяный и под наркотиками водитель протаранил 11 авто и пытался скрыться

Мужчине придется заплатить за ремонт всех поврежденных авто.

В Запорожье задержали водителя, который под алкоголем и наркотиками спровоцировал сразу несколько аварий. Мужчина умудрился протаранить одиннадцать автомобилей и пытался убежать.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Сначала он врезался в «Лексус», то от удара вылетел на другие авто, и разбил 5 машин. В салонах в то время никого не было. Несмотря на то, что от столкновения у него пробило колеса, водитель нажал на газ, и пролетел еще 3 километра.

Затем на узкой дороге не справился с управлением и устроил еще одну масштабную аварию. По очереди протаранил четыре авто были припаркованы возле супермаркета.

На этот раз убежать нарушителю не удалось, его задержали разъяренные автомобилисты. Они вызвали полицию, сейчас ему грозит немалый штраф и лишение водительских прав.

Кроме этого, ему придется компенсировать владельцам ремонт автомобилей. По информации копов, водитель находился одновременно в состоянии и алкогольного и наркотического опьянения.

Новости Украины: в Запорожье водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения спровоцировал несколько ДТП

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