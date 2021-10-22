В Запорожье работников рынков проверяют на соблюдение карантинных требований: за что штрафуют

В Запорожье работников рынков проверяют на соблюдение карантинных требований: за что штрафуют

Полиция с санитарным ревизорами обходят крупнейшие рынки.

Рейды на рынках начались в Запорожье. Полиция и ревизоры обходят крупнейшие рынки, где всегда большое скопление людей.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 октября.

Прежде всего проверяют, есть ли санитайзеры, маски и графики дезинфекции. Протоколы за нарушение выписывают на месте.

В основном за то, что нет масок или носят их ненадлежащее. Остальные ограничений торговцы стараются соблюдать. Прилавки в продовольственных рядах затянуты защитной пленкой. На всех рынках обязательные журналы, где администрация записывает температуру продавцов.

Запорожье сейчас в "красной" зоне, больных ковидом ежедневно становится больше, поэтому и рейды, говорят, будут регулярными.

Новости Украины: на рынках в Запорожье проверяют наличие санитайзеров и масок

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