В Запорожье российская бомба убила вернувшуюся из-за границы семью: что известно

В Запорожье россияне убили 27-летнюю Соню, ее маленького сына Адама и бабушку Татьяну. Говоря о погибших, их родные едва сдерживали слезы. История трех жизней, которые унесла Россия – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Смерть семьи в Запорожье

Оккупанты продолжают убивать целые семьи украинцев в их собственных домах. Отомстить родным и еще больше помогать украинским защитникам стало целью семьи погибших Тарасевичей в Запорожье. Российская бомба попала в их дом 7 октября. 42 человека ранены. 10 погибли. В том числе и 27-летняя София, ее маленький сын и бабушка. Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Родственники показали ТСН последние кадры с 1-летним Адамом. Их сняла его бабушка и послала в семейный чат. А уже через несколько часов после этой прогулки в их дом попала российская бомба.

Адам с мамой и дедушкой жили на третьем этаже. Сергей в момент атаки работал, на последнее его сообщение: "У вас все хорошо?" дочь уже не ответила. Когда он прибежал домой, долго не мог узнать дом.

Также читайте В Харьковской области под обстрел попала "скорая": в ОВА рассказали детали

Пока он был на работе, Софии с ребенком помогала бабушка Татьяна, говорит мать погибшей. Рассказывая о родных, женщина часто срывается в слезы.

Дочь была переводчиком с английского. В начале полномасштабного вторжения вместе с 15-летним братом уехала в Великобританию. Вернулась домой, потому что скучала по родным и мечтала работать психологом, помогать людям, как ее 68-летняя бабушка Татьяна Тарасевич.

Единственное, что осталось от их квартиры, – это фотография, которую сестра Софии нашла, когда спасатели разгребали завалы. Фотография помята и поцарапана, но родные не могут налюбоваться на своего Адамчика. Помнят все: его первые движения, первые шаги, первый удар по мячу.

В тот трагический день погибли 10 человек, в том числе и соседи Софии и Адама – молодые супруги и дедушка. Выжил только 5-летний мальчик, который сейчас находится в больнице.

Оборванные жизни

Это уже далеко не первый случай, когда россияне уносят жизни украинских детей вместе с их родными. 11 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Россияне прицельно устроили баллистику по жилой пятиэтажке.

Оккупанты ударили по городу после десяти утра. Многие жители как раз были дома. Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

В первые минуты после удара люди спасались из покореженных домов и искали соседей. Четырнадцать жителей ранены. Среди них – двое детей. Их жизнь сейчас вне опасности.

Можно ли восстановить этот дом – должны установить специалисты. Пока жителям предложили временное убежище.

На место трагедии жители города несут цветы и детские игрушки. 13 ноября в Кривом Роге стало Днем траура.

Смерть семьи в Кривом Роге

Как известно, путинская армия попала ракетой в многоквартирный дом, в результате чего 33-летний местный житель Максим Кулик за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детишек.

Самой маленькой девочке было 2 месяца, в момент попадания мать кормила младенца. Отец детей выжил благодаря тому, что отвлекся, выйдя на кухню что-то принести, и из-за разрушения перекрытия провалился к соседям, которые жили на нижнем этаже.

ТСН.ua разыскал друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяра. Едва сдерживая слезы, Александр рассказал, что с Максимом не смог пообщаться, он просто не может разговаривать. Как говорят в народе, у него шора на глазах.

О семье Куликов Александр говорит, что это была позитивная и жизнерадостная семья. Александр добавил, что о попадании ракеты в дом узнал из соцсетей. Брат Максима сказал, что новости плохие.

Александр приехал на место и увидел все это. Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвёртый ребенок. Сейчас он лишился всего. По словам знакомых этой семьи, сейчас собираются средства для того, чтобы помочь Максиму финансово.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ФОТО: в Запорожье российская бомба убила вернувшуюся из-за границы семью!

Читайте также: