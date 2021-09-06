В Запорожье старшеклассник, у которого на уроке произошла клиническая смерть, находится в реанимации

В Запорожье старшеклассник, у которого на уроке произошла клиническая смерть, находится в реанимации

Никаких прогнозов врачи пока не дают.

В Запорожье спасают ученика, у которого во время урока остановилось сердце. Подростка реанимировали работники школы до приезда скорой. Сейчас ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Несчастные случаи с казалось бы здоровыми школьниками случаются далеко не впервые.

О том, что происходит с детьми, и как это предотвратить — 6 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В тот день кареты скорой влетели во двор гимназии. Там во время урока истории в старшеклассника остановилось сердце. Ребенок поднял руку, сказал учительнице истории, что ему плохо. Она увидела, что ребенок начал терять сознание. Первым крики о помощью услышал технический работник, находившийся рядом.

Также читайте В Тернополе в бассейне едва не утонул ребенок: остановилось сердцебиение и дыхание

Артур Науменко работает в школе инженером по охране труда. В прошлом году проходил курсы по оказанию первой помощи. Говорит, не думал, что эти навыки так быстро понадобятся в реальной жизни. Но, когда у ребенка начал исчезать пульс, вспомнил все.

"Ребенок перестал реагировать на нашатырь, директор поднесла к носу ему телефон — реакции никакой. Ну и мы начали качать. Одно дело это изучать в теории, рассказывать-практиковаться на манекене ... А живьем — это страшно", — рассказывает мужчина.

Массаж сердца вместе с медсестрой они делали до приезда врачей. Мама мальчика, которая прибежала в гимназию, сообщила — несколько месяцев назад у сына обнаружили тяжелую болезнь сердца, о которой раньше не догадывались. И что подросток уже терял сознание. В школе об этом не знали.

Благодаря первой помощи и грамотным действиям реаниматологов 14-летнего школьника успели довезти до больницы.

Сейчас старшеклассник в реанимации, самостоятельно он не дышит. Мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Никаких прогнозов врачи пока не дают.

"Сейчас ребенок тяжелый, проводится постоянное мониторирование всех жизненных функций", — говорит медицинский директор Запорожской областной клинической детской больницы Вячеслав Ткаченко.

Новости Украины: клиническая смерть на уроке - в Запорожье подросток едва не умер в школе

Несчастные случаи с казалось бы здоровыми детьми происходят все чаще. Зимой 19-го в Киеве в школе умерла 9-классница, в 20-м аналогичная трагедия случилась в школе на Полтавщине. Весной в этом году — опять Полтавщина — летальный случай на уроке. А в конце лета — трагедия в детском лагере на Арабатке, на танцах потеряла сознание 16-летняя девочка — спасти ее не смогли. Медики говорят — большинство случаев внезапной детской смертности связаны со скрытой гипертрофической кардиомиопатией — крайне коварной врожденной болезнью.

"К сожалению, в Украине такую патологию миокарда очень плохо выявляют и кардиологи, и семейные врачи. Эта болезнь передается из поколения в поколение и вероятность передачи от мамы к ребенку 50%. То есть это очень серьезная генетическая аномалия", — объясняет заместитель директора Национального института им. Амосова Константин Руденко.

И выявить ее может только полная диагностика. Специалисты настаивают — всех детей, которые идут в школу, обязательно должен осматривать кардиолог. Всем должны сделать УЗИ сердца и кардиограмму. Эти же исследования должны стать обязательными и для абитуриентов.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку