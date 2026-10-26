В Запорожье судили мать из-за "интимного поступка" ее дочери: неожиданное решение

В Украине суд не наказал мать за ненадлежащее воспитание ребенка / © Unsplash

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В Запорожье суд оправдал мать, которую обвиняли в неисполнении родительских обязанностей. Известно, что её несовершеннолетняя дочь сначала употребляла алкоголь, а затем вступила в интимные отношения.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Запорожья.

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В чем полиция обвиняла мать

Согласно протоколу об административном правонарушении от 15 сентября 2026 года, инспектор по ювенальной профилактике Запорожского РУП составил протокол в отношении жительницы Запорожья.

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В протоколе указывалось, что 12 сентября 2026 года её несовершеннолетняя дочь, находясь на улице Криворожской, употребляла алкогольные напитки — слабоалкогольный напиток «Шейк», два глотка «Рево» и коньяк. По версии полиции, это привело к «необдуманным действиям несовершеннолетней вопреки её безопасности, и вступлению в половой акт». На основании этого полицейские квалифицировали действия матери по ч. 1 ст. 184 КоАП (уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию детей).

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Почему суд закрыл дело и оправдал мать

Изучив материалы дела, судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Людмила Петренко пришла к выводу о необходимости прекращения производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Основные мотивы и выводы суда:

Процессуальные нарушения со стороны полиции: суд установил, что составленный правоохранителями протокол не соответствует требованиям ст. 256 КУоАП. Фабула правонарушения изложена неконкретно и не отражает объективную сторону уклонения от родительских обязанностей, что делает протокол недопустимым доказательством.

Отсутствие доказательств вины матери: в материалах дела не представлено никаких подтверждений того, что мать сознательно пренебрегала воспитанием ребенка или создавала ненадлежащие условия проживания. Полиция не предоставила никаких негативных характеристик в отношении матери или сведений о ее асоциальном образе жизни.

Презумпция невиновности и практика ЕСПЧ: полиция не наделена правом перекладывать бремя доказывания на суд. Согласно правовым позициям Европейского суда по правам человека (в частности, в делах «Малофеева против России» и «Бочаров против Украины»), суд не имеет права самостоятельно менять фабулу обвинения или искать доказательства вместо полиции. Все сомнения относительно виновности лица толкуются в его пользу.

Решение суда

На основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КоАП судья постановила:

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Прекратить производство по делу в отношении женщины по ч. 1 ст. 184 КоАП в связи с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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