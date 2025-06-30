ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
823
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье уничтожили "Шахед", который упал в Днепр: зрелищное видео

В Запорожье уничтожили вражеский дрон, который упал в реку.

В Запорожье уничтожили "Шахед", который упал в Днепр: зрелищное видео

В Запорожье уничтожили "Шахед" / © ТСН.ua

В Запорожье спасатели обезвредили вражеский «Шахед», упавший в реку Днепр.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как вражеский беспилотник оказался под водой, видели местные жители. Они вызвали ГСЧС и указали место, где лежит российское железо. Водолазы обследовали дно и нашли часть «Шахеда», который не разорвался. И уничтожили его на месте, прямо в воде.

«С помощью подводного дрона обследовали акваторию реки Днепр и установили, что на глубине четыре метра находится боевая часть беспилотного летательного аппарата типа „Шахед“, которая относится к первой категории взрывоопасных предметов, которые уничтожается на месте», — говорит руководитель группы подводного разминирования Александр Урик.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 30 июня. Словакия призывает мир МИРИТЬСЯ с РФ. Баку против Москвы

Дата публикации
Количество просмотров
823
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie