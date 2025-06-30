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- Эксклюзив ТСН
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В Запорожье уничтожили "Шахед", который упал в Днепр: зрелищное видео
В Запорожье уничтожили вражеский дрон, который упал в реку.
В Запорожье спасатели обезвредили вражеский «Шахед», упавший в реку Днепр.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как вражеский беспилотник оказался под водой, видели местные жители. Они вызвали ГСЧС и указали место, где лежит российское железо. Водолазы обследовали дно и нашли часть «Шахеда», который не разорвался. И уничтожили его на месте, прямо в воде.
«С помощью подводного дрона обследовали акваторию реки Днепр и установили, что на глубине четыре метра находится боевая часть беспилотного летательного аппарата типа „Шахед“, которая относится к первой категории взрывоопасных предметов, которые уничтожается на месте», — говорит руководитель группы подводного разминирования Александр Урик.
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