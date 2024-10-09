В Запорожье в приюте ухажывают за 520 животными: волонтерам нужна помощь

Более полутысячи собак и кошек занимается убежищем в Запорожье. Некоторых хвостатых привозят сюда из прифронтовых населенных пунктов. Принимают даже птиц — недавно на свободу выпустили сову, за которой ухаживали несколько месяцев.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Только в течение лета в приюте в Запорожье для животных появилось 70 новых питомцев — усачи, пернатые и четырехлапые. Большинство животных привозят с прифронтовых территорий.

"Сюда заехал новый мальчик, питбуль наш Лукас, которого нам принесла полиция. Как они нам рассказали истории, что какой-то мужчина вывез его из Орехова и бросил у какого-то двора", — говорит волонтер приюта Милена Мельчакова.

"Вы могли увидеть большую кавказскую овчарку Рада, ее привезли из Купянска, много собачек привезли к нам из Орехова, Гуляйполя, Камышувахи. А это ушастая сова Пухля — ее птенцам принесли в приют местные", — говорит волонтер Александра Жу.

Александра Жулитка.

В настоящее время здесь 520 животных – все со сложными историями. Вот щенков подбросили под стены приюта неизвестные.

"Недавно дети с кладбища принесли двух котят в коробке перемотанных скотчем просто принесли, помогите, забрали", — говорит волонтер Александр Жулицкий.

Подопечных становится больше, а работников не хватает. Из 14-ти волонтеров с началом полномасштабного вторжения в заведении остались только Александра и Милена. Есть потребности и в корм

"Очень большое количество стареньких собачек, которым прописан только влажный корм, нам очень тяжело закупать влажные корма для взрослых собачек. Также нам нужен сухой корм для любых пород", — говорит волонтер Александра Жулицкая.

Так что зооволонтеры просят всех неравнодушных приобщаться к делу и напоминают – что выходных здесь день открытых дверей можно прийти, взять любого четвероногого на поводок и погулять несколько часов. А если хвостатый пришелся по душе, то и забрать его домой.

Воспитанник в приюте

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