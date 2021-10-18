В Запорожье выстраиваются многочасовые очереди в центры вакцинации

Растут заполнения больными и в больницах.

В Запорожье к пунктам вакцинации люди становятся в очереди с самого утра. В одном из них с утра количество записанных на прививки перевалило уже четвертую сотню. В основном в очереди — те, кому поставили жесткие требования на работе. Медработники предупреждают — прививать всех сегодня физически не смогут.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

«У нас создали приказ не пускать на работу с восьмого числа», — отмечает женщина, что ожидает в очереди.

«За время стараемся всех принять, мы никому не отказываем, но просто у нас реально не хватает людей — ни врачей, ни медсестер», — отмечают в центре.

Ситуация в Запорожье близка к катастрофической. Ежедневно коронавирус в среднем обнаруживают почти в тысяче человек. 75 процентов коек с кислородом уже заполнены.

«Для сравнения с прошлой осенью, количество больных в восемь раз выше, с базовым показателем — в девять, очень трудно — большое количество с тяжелым течением и очень длительный период выздоровления», — уверяет заместитель гендиректора центра контроля и профилактики заболеваний в Запорожской области Александр Мащак.

Напомним, что в Запорожье с сегодняшнего дня закрыты все учебные заведения — с переходом в «красную зону» каникулы в школах объявили на неделю раньше. Кафе, рестораны, фитнес-центры и развлекательные заведения будут работать только при условии полной вакцинации персонала и посетителей. В городе отменены все массовые мероприятия.

Продовольственные рынки пока не закрывать, а вот вещественные и хозяйственные торговые точки должны остановить свою работу. Городской транспорт возит только сидящих пассажиров. Также с сегодняшнего дня в Запорожье отменен льготный проезд для пенсионеров в часы пик утром и вечером.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Более подробно о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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