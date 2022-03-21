В Запорожье закончился длительный комендантский час, а в городах области не утихают митинги

В Запорожье закончился длительный комендантский час, а в городах области не утихают митинги

Комендантский час в городе длился 36 часов.

В Запорожье комендантский час впервые был таким длинным — аж полтора суток. Он только сегодня утром закончился.

Зачем его вводили и что произошло в регионе за это время, рассказал корреспондент ТСН Яков Носков.

"Это Запорожье, и у нас недавно завершился комендантский час. Ее ввели позавчера на 36 часов — то есть полтора дня люди не имели права выходить на улицы, ну, и нам не сообщали, ради какой цели это было — либо вывозили переселенцев, либо возводили укрепления, или перемещали военную технику. Насколько я понимаю, что-то происходило, но решили обойтись без лишних глаз и ушей, и, это, в принципе, все должны отнестись к этому с пониманием", — рассказал журналист.

По его словам, буквально в первый час после введения комендантского часа расстреляли авто, которое не остановилось по требованию теробороны – один человек убит, один ранен. Никаких подробностей силовики не сообщают. В остальном пока на подступах к городу и в самом Запорожье спокойно.

В городах, которые не подчинились агрессору даже несмотря на оккупацию, продолжаются масштабные митинги. В Энергодаре люди вышли на акцию протеста, там накануне оккупанты задержали заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Несмотря на БТРы и автоматные очереди, горожане требовали от оккупантов отпустить мужчину и уйти из города. А когда захватчики попытались задержать одного из активистов и запихнуть его в свой автомобиль – люди стали стеной за мужчину и отбили его. А авто россиян начали расшатывать. Тем едва удалось уехать.

В Бердянске прямо на митингах хватают людей. Горожане сняли, как российские оккупанты задерживают и избивают участников. Несмотря на несколько недель оккупации, Бердянск не сдается.

В Запорожье в минувший день наши военные уничтожили несколько десятков солдат врага и два вертолета.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

Читайте также: