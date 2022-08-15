В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонщины: какую помощь предлагают

В новом центре люди смогут получить юридическую помощь, оформить статус, пройти медосмотр и узнать о трудоустройстве.

Чиновники призывают людей не медлить с эвакуацией. Говорят — в случае наступления на Херсонском направлении оккупанты будут прикрываться украинцами как живым щитом.

Об этом 15 августа говорится в сюжете ТСН.

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Колонны авто, простирающиеся на многие километры и семьи, которым наконец-то удалось вырваться из оккупации – с детьми, чемоданами и домашними любимцами, уже в безопасности.

Из Новой Каховки в Запорожье подруги ехали более 11 часов. Но оставаться в оккупации уже не могли.

"Оккупанты у нас там! И с каждым днем их все больше и больше. Все бомбят, сирены гудят, тяжело", — жалуются они.

Из полутора тысяч переселенцев, заехавших в город на протяжении последних суток, половина – жители Херсонщины.

"Враг понимает, что мы боремся за людей. И делает все, чтобы сделать их живым щитом, чтобы они остались там и наша армия не смогла быстро деоккупировать Херсонщину", — сказала Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Новый хаб для переселенцев "Я — Херсон" в городе открыли менее чем за месяц. Здесь беженцы могут получить одежду и продукты, воспользоваться помощью юристов, медиков и соцслужб. На улице никто не остается.

Сейчас Запорожье – главный транзитный центр для бегущих с оккупации. Здесь есть хабы для жителей всех районов области. Отдельный центр – для мариупольцев, а теперь и для херсонцев

"Они же боятся просто, они не знают, куда ехать, к кому. Им нужно доносить, что их здесь ждут и есть условия, и их не бросят", — отметил Ярослав Янушевич, глава Херсонской ОВД.

Волонтерят здесь и жители Херсона. Говорят – из миллиона людей, живших в регионе до начала вторжения, выехали уже больше половины. Вернуться планируется только после деоккупации, которую ждут больше всего.

Ранее сообщалось, что изменились правила въезда на оккупированные территории из Запорожской области.

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