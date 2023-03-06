"Храмов настроили пол-России, но у вас Бога нет": родные и соседи жертв из дома в Запорожье не сдерживают эмоций

В Запорожье сегодня день траура, чествуют жертв ракетного удара по пятиэтажке. Поисково-спасательная операция завершена через четыре дня после атаки. Погибли тринадцать человек, среди них – младенец, говорится в ТСН.

Восьмимесячная Эмилия спала в объятиях своей мамы, когда россияне ударили ракетами по ее дому. Девочка погибла вместе с родителями. Илье и Камилле было по 23 года. Семья из оккупированной части Запорожской области надеялась найти здесь убежище. "Они буквально месяц назад вернулись из западной Украины для того, чтобы здесь жить. У них был ребенок, восемь месяцев, его нашли, лежал на груди у мамы”, — рассказывает соседка Анна, которая и сама чудом уцелела, выбралась с мужем и ребенком из изуродованного подъезда.

Фотографии погибшей мамы – восьмидесяти трехлетней Ольги – ищет на руинах Геннадий. Женщина погибла мгновенно. “Мама пережила одну войну. Вот! «Братский народ», ублюдочный – результат. Любители русского мира посмотрите и делайте выводы, какие вы. Хотя храмов вы построили пол России, но у вас нет Бога”, — говорит сын погибшей женщины.

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Спасатели работали в непростых условиях четырех суток, завалы перебирали круглосуточно с надеждой найти пропавших людей. “Дом старый. В результате ракетного удара много разрушений, трещин. Где было очень опасно — работали альпинисты, чтобы разобрать нависающие конструкции”, — отмечает пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Число жертв явно не окончательно, потому что на месте трагедии нашли фрагменты тел. Для идентификации понадобятся экспертизы, говорят в полиции. По оперативной информации, двое жильцов дома не выходят на связь.

Уцелевшие люди пытаются спасти хоть какое-то имущество. Остаться в соседних подъездах небезопасно. Люди вывозят имущество собственными силами и жалуются, помощь получают разве что от волонтеров и неравнодушных. "Опасно оставаться, опасно. Люди все в шоке. Я не знаю, куда обращаться. Мы все – как ненужные”, – говорят жители дома.

Обращалась к мэрии за помощью, но бесполезно, говорит Тамара. "Говорю: наш подъезд еще стоит. Даже не зафиксировали. Ну, стоит, вот когда хлопнется, тогда мы заходим. Бегом-бегом, чтобы выбежать”, – говорит женщина.

Наконец, в день траура, на пятые сутки после трагедии, пострадавших пригласили на встречу в мэрию. Жителям обещают выплаты и предлагают места в общежитиях. Комиссия начинает выяснять, можно ли восстановить дом." Или это будет частичное восстановление, потому что конструкции позволяют. А если после осмотра профильного института скажут, что это здание нельзя восстанавливать, тогда будет строиться новый”, — отмечает секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В то же время областная военная администрация заявила, будет обращаться в международные организации, чтобы помочь пострадавшим.

Россияне ударили с С-300 ночью 2 марта. Людей из разбитых домов выносили и спускали стремянками. Спасли одиннадцать жителей, среди них – беременную. Четверо раненых до сих пор в больницах. 25 квартир разрушены до основания, еще 10 — повреждены.

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