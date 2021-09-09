В Запорожской области директора школы суд признал виновной в буллинге: она до сих пор остается в должности

В Запорожской области директора школы суд признал виновной в буллинге: она до сих пор остается в должности

Родители говорят: директор остается на должности, потому что ее кум - председатель Малиновской территориальной громады. А именно громада заключает с педагогом трудовой договор.

Буллинг в школе. В Запорожье набирает обороты образовательный скандал. Директора сельской школы суд признал виновной в буллинге но она до сих пор остается в должности. В то же время родителям 5-классника, которые решились подать на педагога иск в суд, наоборот, рекомендуют забрать ребенка из учебного заведения.

О том, почему судебное решение ничего в школе не изменило - 9 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Без слез Роман последние годы в школу не ходит. И такое - едва ли не с первого класса, говорят родители. Все началось, когда он пробежался по школьному коридору. Директор решила его наказать.

"Ему еще не было 6 лет. Первая неделя обучения. И вот его сразу, на первой неделе, выставили на линейку. Ребенка после садика. Он пробежался по коридору. Он испуганный пришел домой", — рассказывает мать Елена Тимчура.

Говорят: ежегодно ситуация ухудшалась, директор перешла к ругательствам и оскорблениям. Худшее произошло прошлой весной, когда мальчик заехал на велосипеде на школьное крыльцо.

"Жалуйся своим умным родителям, дедам-бабам. Я никого не боюсь. Это ее слова", — рассказывает отец Андрей Тимчура.

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"Начинает меня обзывать:" Скотина, почему ты разрушаешь нашу школу, не место тебе в школе ". И еще меня больше всего задело, что она обзывала моих бабушку и дедушек", — говорит сквозь слезы сам Роман.

Родители повезли сына к психологу. Тот протестировал школьника и подтвердил: ребенок - жертва буллинга. В школу вызвали районную комиссию, она подтвердила факт травли. Другие ученики тоже рассказали об унижении.

"Рому нужно сажать в клетку, он баран, он скотина, он собака, ему не место в этой школе", — вспоминает оскорбительные слова мама парня.

Весной апелляционный суд признал директора виновной по статье "буллинг". Но она до сих пор в должности. Свою вину не признает. Общаться с ТСН не хочет.

Сейчас и школьники, и их родители молчат. Боятся, говорит адвокат семьи Романа.

"Мама одного ребенка говорила, что их собирали в математическом классе и угрожали, чтобы дети не подтверждали свои показания такие, поскольку какие-то меры к ним будут также применены", — отмечает адвокат Ирина Вишнякова.

Преподавателей, которые на суде подтвердили жалобы детей и рассказали о травле — немного. После того, как пошли против руководителя — признаются, работается им несладко.

"Честно, хожу (на работу — Ред.) как на эшафот. Я могу подтвердить. Я же не случайно была в суде и я подтвердила. Человек, не обязательно учитель, просто человек, который работает с детьми, обязан поддерживать ребенка ", — говорит классная руководительница Ольга Панченко.

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Родители говорят: директор остается на посту, потому что ее кум - председатель Малиновской территориальной громады. А именно громада заключает с педагогом трудовой договор.

"Я считаю, что сейчас директор школы справляется с обязанностями и в должности она выполняет все свои должностные функции: как директор школы и как преподаватель. В полном объеме", — уверяет председатель Малиновской общины Александр Шиш.

По словам председателя, директор имеет положительные характеристики, многолетний стаж и высокие морально-профессиональные качества. А в решении суда нет формулировки "освободить от должности". Поэтому председатель непреклонен: работать она будет и дальше. Родителям Романа тем временем уже несколько раз предлагали перевести его в другую школу — в 8 километрах от села.

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