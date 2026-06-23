В Запорожской области в Днепре зафиксировали уникальное явление: впервые за 70 лет (фото, видео)

Днепр / © ТСН

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В реке Днепр в Запорожской области впервые за 70 лет появились осетры. Возвращение этой краснокнижной рыбы заметили в 2023 году после разрушения Каховской ГЭС. Несколько лет затишья — и вот снова рыба приплыла на нерест.

Учёные объясняют это тем, что рыба чувствует свои исторические места нереста. Однако из-за колебаний уровня воды и отсутствия моллюсков — пищи осетра — эта рыба находится на грани исчезновения в Днепре.

Подробнее об этом узнала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

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В Днепре нашли осетра

Впервые за почти три года затишья на берегу Днепра в Запорожье обнаружили полутораметрового осетра, занесенного в Красную книгу. Правда, мертвого.

Михаил Муленко, и.о. заведующего сектором охраны природы Национального заповедника «Хортица»: «Осетр заходит на мелководье ночью, когда уровень воды выше, а утром, когда уровень снижается, он оказывается в ловушке: либо в луже на берегу, либо просто на суше, и таким образом просто гибнет».

Эта находка, говорит господин Михаил, свидетельствует о том, что осетры возвращаются в свои исторические места нереста.

Михаил Муленко, и.о. заведующего сектором охраны природы Национального заповедника «Хортица»: «После строительства Каховской ГЭС на Днепре образовалось искусственное препятствие в виде дамбы, и осетры больше не могли добраться до своих нерестилищ. После разрушения Каховской дамбы мы наблюдаем их возвращение. Это факты миграции рыб из моря в реку, это их исторический путь».

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Днепр в Запорожье / © ТСН

Ситуация с безопасностью на реке и показания рыбаков

О появлении осетров уже слышал и местный рыбак Георгий.

Георгий Янков, рыбак: «Слышал, что на Хортице, в старом русле, у ребят попадался осетр, но в том году, в этом — пока не слышал. Но было бы интересно. Мы бы отпустили, ведь это краснокнижная рыба».

Рыбаков вдоль Днепра, говорит господин Георгий, в последние годы стало значительно меньше — всё из-за ситуации с безопасностью.

Из-за войны значительно сократилось и браконьерство в Запорожской области, отмечают рыбоинспекторы. Если раньше речь шла о десятках тысяч случаев в год, то с января зафиксировали лишь 232. На это влияют как угроза для людей, так и сокращение популяции речных видов.

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Максим Бронзюк, главный специалист Управления Государственного агентства рыбного хозяйства: «Река Днепр находится в процессе трансформации, и условия для воспроизводства, которые существовали ранее, уничтожены на 95%. То есть мы лишились пойменной части острова Хортица — это было крупнейшее нерестилище в пределах Запорожья, мы лишились островов Днепровской гряды. Вся акватория бывшего Каховского водохранилища просто усеяна мертвой рыбой, но добраться туда, чтобы всё подсчитать, — невозможно».

Почему для постоянной популяции осетра нет условий

Рыбоинспекторы признают, что осетра в Запорожье можно встретить, но отмечают, что это скорее исключение. Ведь сейчас у этой рыбы здесь нет условий ни для нереста, ни для жизни.

Максим Бронзюк, главный специалист Управления Государственного агентства рыбного хозяйства: «Он нерестится в течении. Течение у нас сейчас есть, но должно быть песчано-галечное дно, то есть в иле он не нерестится. Во-вторых, он является моллюскоедом, ему нужны условия как для размножения, так и для минимального питания. Поэтому говорить, что у нас созданы условия и он у нас появится на постоянной основе — это очень преждевременно».

Искусственно создать такие условия в Запорожье невозможно, заявляют в рыбинспекции. Даже после войны, когда удастся восстановить Каховское водохранилище, трансформация дна займет десятки лет.

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