В Запорожской области взорвался дом: владелец хотел покончить с собой

В Запорожской области взорвался дом: владелец хотел покончить с собой

Пострадавший сейчас в больнице.

В курортном Приморске в Запорожье взорвался двухэтажный дом. Из-под завалов спасатели достали мужчину.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 сентября.

Как выяснилось впоследствии, 60-летний владелец дома открыл газовые вентили, а затем зажег огонь. Таким образом хотел покончить с собой. Сейчас пострадавший в больнице — угрозы его жизни, говорят медики, нет.

От дома осталась груда стройматериалов, в соседних домах вылетели стекла. Мужчине теперь грозит заключение. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Новости Украины: в курортном Приморске взорвался двухэтажный особняк

Напомним, в столичном микрорайоне Троещина мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом. На место выехали спецназовцы КОРД, специалисты взрывотехнической службы, а также патрульная полиция и бригады "скорой помощи". К счастью, угрозы оказались нереальными. По предварительной информации, гранаты у мужчины не оказалось.

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