В Запорожской области задержали псевдоактивистов, занимавшихся рэкетом

Группировкой руководил мужчина, находившийся под следствием.
В Запорожской области обезвредили группировку, члены которой брались за любые массовые акции, обычно перераставшие в погромы.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 декабря.
Следователи говорят: каждое собрание имело конкретную цену, которую утверждал главарь группировки. Им оказался мужчина, находящийся под следствием за двойное убийство. Он собрал единомышленников – примерно 10 человек, и эта группа работала на территории всей области.
По данным следствия, они участвовали в погромах государственных и частных предприятий, рейдерских захватах и заказных митингах. Также выступали провокаторами, подстрекая участников мирных акций к агрессивным действиям.
В последний раз псевдоактивисты в Запорожье засветились на антивакцинаторском марше. Сейчас против них открыты производства.
Напомним, в Василькове на Киевщине выпивший мужчина пришел в приемное отделение больницы и угрожал медсестре оружием, чтобы та быстрее оказала помощь его жене. Как выяснилось, и нападающий, и его жена были под хмельком.
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