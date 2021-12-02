В Запорожской области задержали псевдоактивистов, занимавшихся рэкетом

Группировкой руководил мужчина, находившийся под следствием.

В Запорожской области обезвредили группировку, члены которой брались за любые массовые акции, обычно перераставшие в погромы.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 2 декабря.

Следователи говорят: каждое собрание имело конкретную цену, которую утверждал главарь группировки. Им оказался мужчина, находящийся под следствием за двойное убийство. Он собрал единомышленников – примерно 10 человек, и эта группа работала на территории всей области.

По данным следствия, они участвовали в погромах государственных и частных предприятий, рейдерских захватах и заказных митингах. Также выступали провокаторами, подстрекая участников мирных акций к агрессивным действиям.

В последний раз псевдоактивисты в Запорожье засветились на антивакцинаторском марше. Сейчас против них открыты производства.

В Запорожской области обезвредили группировку, которая устраивала погромные массовые акции

Напомним, в Василькове на Киевщине выпивший мужчина пришел в приемное отделение больницы и угрожал медсестре оружием, чтобы та быстрее оказала помощь его жене. Как выяснилось, и нападающий, и его жена были под хмельком.