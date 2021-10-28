В заповеднике "София Киевская" обнаружили уникальные археологические находки: что удалось найти

Среди последних находок — монеты, которым по 500-700 лет, драгоценные украшения или перстни со времен князей.

Монеты, фрески с животными и не известный до сих пор алтарь — в Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили новые археологические находки. Самые древние — ровесники святыни, имеющие около тысячи лет, говорят ученые, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 октября.

Укладка плит, бетонирование и тракторы под самыми стенами Софии, на первый взгляд, странным, это может не показаться, но такие работы здесь обычно запрещены. Национальный заповедник сейчас нуждается в реставрации. Со всех сторон вместе со строительными ведутся археологические работы.

И чуть ли не везде – десятки находок. Последние: монеты, которым по 500-700 лет, драгоценные украшения или перстни со времен князей.

В последний раз увидели во фреске львенка или пантеру. Хотя чаще в находках виднеются образы святых.

Возраст росписи — конец 11 века. С тех пор из более 5 тысяч кв.м фресок в святыне сохранилась половина, что уникально для всей Европы. А не сохраненное, постоянно отыскивают в окрестностях, это оно на полу, ждет очистки, реставрации и описания для фондов. Но кое-что здесь вместить невозможно.

Также наткнулись, без преувеличения, на уникальную вещь, которая изменит представление о виде Софии 11 века.

Это остатки неизвестного ранее алтаря, полноценного, для литургической службы, при чем службы, в которой участвовал и митрополит и епископ.

Это необычно даже в принципе для архитектурного стиля, потому что сбоку от главных, симметричных пять алтарей. Специалисты надеются, что сделают должным образом музеефикацию, которая дополнит лишь наследие национальной святыни.

София Киевская – не просто красивый храм, и одно из немногих сооружений домонгольского периода, дошедшее до нашего времени. Ее смело можно считать, и без пафоса – колыбелью украинской культуры, государственности и истории.

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