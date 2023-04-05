В Желтых Водах мэр получит до 180 тысяч гривен премии во время войны: горожане возмущены (фото)

В Желтых Водах Днепропетровской области депутаты на очередной сессии утвердили мэру премию на 2023 год. Во время полномасштабной войны в Украине Дмитрий Ханис будет ежемесячно получать 100% надбавки от оклада. То есть до 180 тысяч гривен дополнительно за год. Решение возмутило местных жителей.

ТСН.ua пытался получить комментарий мэра, однако пообщаться удалось только с главным бухгалтером горсовета Викторией Жалдак.

Она подтвердила, что горсовет принял решение о премировании городского головы. Соответствующий документ был опубликован на сайте горсовета.

"Она (премия — ред.) будет начисляться постепенно за фактически отработанное время. Человек может заболеть, может уехать в командировку, может быть в отпуске. И с нее будут браться налоги", — сказала главный бухгалтер.

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Жалдак подчеркнула, что премия начислена по закону, ссылаясь на закон Украины о местном самоуправлении и постановления Кабинета министров. Однако, за какие особые достижения мэру решили начислить премию, она не ответила.

"Решение принято городским советом. Не мной, ни кем-то другим, ни первым заместителем. Принято городским советом в соответствии с их полномочиями", — сказала ТСН.ua главный бухгалтер.

Стоит отметить, что во время сессии городского совета, на которой поддержали премирование мэра, возникли споры между депутатами. Местное издание "Жовті Води.City" опубликовало запись заседания. Депутат Виктория Кузьминская требовала указать достижения мэра, на основании которых он заслуживает премию.

Главная бухгалтер Виктория Жалдак, с которой общался ТСН.ua, во время сессии ответила, что "ни один городской голова не сталкивался с теми вопросами, которые возникли в наше время".

"На сегодняшний день нашей территориальной общиной получено очень большое количество буржуек, генераторов, посуды, постельного белья. Обеспечены внутренне перемещенные лица, они обеспечены питанием, медикаментами. Кроме того, громада получила две машины скорой помощи, которые, кроме того, имеют еще медикаменты. Вы считаете этого мало для громады? Это все прошло под эгидой городского головы и это его работа", – объяснила Жалдак.

Против премирования проголосовали трое депутатов из 23. Городской голова не участвовал в голосовании из-за конфликта интересов. Отметим, что за прошлый 2022 год Дмитрию Ханису было начислено 386 594 гривны заработной платы. Кроме ежемесячного оклада в размере 15 тысяч гривен, мэр получает несколько надбавок и материальную помощь для оздоровления и решения социально-бытовых вопросов.

Выдержка расчетных ведомостей за 2022 год/Фото: Наталья Шум в Facebook

В социальных сетях многие местные жители написали, что возмущены из-за начисления мэру премии во время войны в стране.

"Наши депутаты уже забыли, что в стране война. О каких премиях может вообще идти речь?",

"В городе очень много проблем, которые нужно решать за счет бюджета, а не выплачивать мэру премию",

"Что касается буржуек, генераторов и гуманитарки — это не достижение, это обычная потребность громады в военное время", — пишут жители Желтых Вод в Сети.

Напомним, городской голова Тернополя Сергей Надал во время войны выписывал себе максимальные премии. Их размер мог достигать 250% от должностного оклада. Он также оказывал помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в максимальных предельно допустимых объемах. НАПК составил по этому факту протокол.

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