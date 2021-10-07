В Житомире из-за аварии на канализационной станции нечистоты со всего города хлынули в реку Тетерев

В Житомире из-за аварии на канализационной станции нечистоты со всего города хлынули в реку Тетерев

Ремонтники должны были открывать аварийный сброс из-за поломки последнего работающего насоса.

В Житомире авария на главной канализационной станции. Уже пятая за последние два месяца. Неочищенные стоки со всего города снова льются в реку Тетерев.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На главной канализационной насосной станции именно ремонтируют старые насосы. Они в очередной раз вышли из строя. Сначала отказали два. Подключили резервный, но сломался и он. Поэтому нечистоты хлынули в реку.

«Сегодня утром вышел из строя резервный насос номер один. То есть сбой в автоматике двигателя. Сейчас работают наладчики из Киева. Они уже исчерпали свой срок эксплуатации, насосная станция 73 года постройки. Другого выхода нет, как открывать аварийный сброс», — рассказывает технический директор КП« Житомирводоканал» Сергей Еремин.

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Жители прилегающих к коллектору домов жалуются на вонь от реки. Это уже пятый раз, когда на канализационном коллекторе происходит авария и сбросы по всему Житомиру выливают в реку Тетерев.

«Раз было, а это недавно второй раз. Это не нормально, это должна администрация что-то делать», — говорят местные.

Экологи сегодня отобрали пробы воды, результаты анализов будут через пять дней, но даже по внешнему виду специалисты говорят, что вода в реке это сплошные канализационные стоки.

«В пробе воды, отобранной сегодня утром, во-первых вода имеет фекальный запах и такой серый цвет, он характерен для сточных вод, как те, что попадают на канализационные сооружения из коллектора. Превышена азотная группа, аммиак, нитраты», — отмечает руководитель отдела лабораторного контроля экологической инспекции Полесского округа Ирина Березюк.

Когда отремонтируют насосы, в водоканале даже не прогнозируют. Говорят только, что делают все возможное, чтобы запустить оборудование быстрее. Экологи советуют не поить этой водой скот, не брать для хозяйственных нужд и не ловить рыбу — по крайней мере ниже по течению от места сброса.

Новости Украины: на житомирской канализационной станции произошла пятая за два месяца авария

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