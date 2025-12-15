- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1457
- Время на прочтение
- 2 мин
В Житомире мужчине не позволили жениться на женщине: что произошло
Житель Житомира захотел жениться на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации.
В Житомире к испытательному сроку приговорили женщину, которая согласилась жениться на мужчине, чтобы тот избежал мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.
Что известно о преступлении
Богунский районный суд города Житомира утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и гражданкой, которую обвиняли в пособничестве на уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.
Как установило следствие, преступный умысел возник у военнообязанного гражданина, который обратился к адвокату с целью получения права на отсрочку. Адвокат предложил организовать фиктивный брак с женщиной, которая имеет инвалидность.
Схема уклонения через «Дію»
Женщина, имея II группу инвалидности, согласилась на предложение заключить брак без намерения создать семью. Заявление о государственной регистрации брака было подано через Единый государственный вебпортал электронных услуг («Дія»).
Таким образом мужчина хотел получить отсрочку от мобилизации согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Однако преступление не было доведено до конца, поскольку должностные лица отдела ГРАГС отклонили поданное через «Дію» заявление.
Условия сделки и приговор
В суде женщина полностью признала свою вину по ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины (пособничество в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации).
Согласно условиям соглашения, обвиняемая также взяла на себя важное обязательство: предоставить обличительные показания относительно обстоятельств совершения преступления и участия в нем других соучастников (военнообязанного и адвоката).
Суд признал женщину виновной по ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.
Суд учел искреннее раскаяние обвиняемой, ее положительные характеристики, инвалидность II группы, а также факт, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.