В Житомире мужчине не позволили жениться на женщине: что произошло

В Житомире к испытательному сроку приговорили женщину, которая согласилась жениться на мужчине, чтобы тот избежал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

Что известно о преступлении

Богунский районный суд города Житомира утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и гражданкой, которую обвиняли в пособничестве на уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Как установило следствие, преступный умысел возник у военнообязанного гражданина, который обратился к адвокату с целью получения права на отсрочку. Адвокат предложил организовать фиктивный брак с женщиной, которая имеет инвалидность.

Схема уклонения через «Дію»

Женщина, имея II группу инвалидности, согласилась на предложение заключить брак без намерения создать семью. Заявление о государственной регистрации брака было подано через Единый государственный вебпортал электронных услуг («Дія»).

Таким образом мужчина хотел получить отсрочку от мобилизации согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Однако преступление не было доведено до конца, поскольку должностные лица отдела ГРАГС отклонили поданное через «Дію» заявление.

Условия сделки и приговор

В суде женщина полностью признала свою вину по ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины (пособничество в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации).

Согласно условиям соглашения, обвиняемая также взяла на себя важное обязательство: предоставить обличительные показания относительно обстоятельств совершения преступления и участия в нем других соучастников (военнообязанного и адвоката).

Суд признал женщину виновной по ч. 5 ст. 27, ст. 336 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемой, ее положительные характеристики, инвалидность II группы, а также факт, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.