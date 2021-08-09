В Житомире нечистоты попали в реку Тетерев: массово гибнет рыба

Произошла авария на канализационной насосной станции.

В Житомире большое количество нечистот попало в реку Тетерев.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 августа.

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Произошло это из-за аварии на главной канализационной насосной станции. По информации коммунальщиков, из-за большого количества осадков был затоплен машинный зал, а мощности насосного оборудования не хватило. Именно поэтому к реке вылилось семь тысяч метров кубических нечистот.

Житомиряне уже снимают на мобильные телефоны массовый мор рыбы в реке. Из-за чрезвычайной ситуации на коллекторе городские власти приняли решение проводить замеры воды в реке каждый час. По факту аварии уже начали служебное расследование. Сейчас ведутся работы по замене двигателей насосной станции.

Новости Украины: в Житомире тысячи кубометров нечистот попали в реку Тетерев

Как сообщалось, в главной артерии Днепра заметили массовый мор рыбы в районе острова Зеленый, на Воронцовском пляже и центральной набережной. На ролике видно, как волна прибивает к берегу маленькую и большую рыбу. Ее в воде столько, что местные не могут нормально купаться на водоемах. Экологи говорят, что проблема может крыться в жаркой погоде и качества воды.

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