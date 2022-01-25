В Житомире несколько дней не могут снять кошку с самого высокого этажа недостроя

Волонтеры установили для кошки ловушку.
В Житомире волонтеры несколько дней пытаются спасти кошку. Животное взобралось на один из самых высоких этажей недостроя и в любой момент, уверены его спасатели, может слететь вниз.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 января.
Чтобы кошку отловили и спустили на землю – обращались ко всем специальным службам города, говорят волонтеры. В конце концов, сами попали на стройплощадку, несколько часов искали черную кошку, впрочем, вышли с пустыми руками. В недострое оставили для нее ловушку со вкусняшками внутри.
“Мы поставили котоловку. Придем, проверим, попался ли котик”, — коротко сказала волонтер Людмила Вергилес.
Напомним, в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.
А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала по водоему на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.
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