В Житомире несколько дней не могут снять кошку с самого высокого этажа недостроя

В Житомире несколько дней не могут снять кошку с самого высокого этажа недостроя

Волонтеры установили для кошки ловушку.

В Житомире волонтеры несколько дней пытаются спасти кошку. Животное взобралось на один из самых высоких этажей недостроя и в любой момент, уверены его спасатели, может слететь вниз.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 января.

Также читайте В Великобритании прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу

Чтобы кошку отловили и спустили на землю – обращались ко всем специальным службам города, говорят волонтеры. В конце концов, сами попали на стройплощадку, несколько часов искали черную кошку, впрочем, вышли с пустыми руками. В недострое оставили для нее ловушку со вкусняшками внутри.

“Мы поставили котоловку. Придем, проверим, попался ли котик”, — коротко сказала волонтер Людмила Вергилес.

Новости Житомира: волонтеры несколько дней пытаются спасти кошку

Напомним, в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала по водоему на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

Читайте также: