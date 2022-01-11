В Житомире пассажир автомобиля, который остановили патрульные, разбил камнем стекло в полицейском авто

Мужчина поднял с земли камень и швырнул его в лобовое стекло патрульной машины.
В пригороде Житомира патрульные остановили легковушку за нарушение правил дорожного движения.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 11 января.
Водитель легковушки была под хмельком, и пока патрульные оформляли на нее админпротокол, 67-летний мужчина — пассажир автомобиля — поднял с земли камень и швырнул его в сторону машины.
Момент как камень разбивает стекло, зафиксировал видеорегистратор. Патрульные тут же вызвали на место следователей, и теперь пассажиру грозит уголовная ответственность до 5 лет ограничения свободы.
Напомним, пьяный 35-летний житель Червонограда Львовской области с ножом напал на полицейских.
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