В Житомире реконструируют аэропорт: каким будет аэродром за 800 миллионов

В Житомире реконструируют аэропорт: каким будет аэродром за 800 миллионов

Житомирский аэродром имеет статус международного. Здесь приземляются несколько небольших судов из США и Армении.

В Житомире реконструируют аэропорт. Он станет базовым для лоукостеров и будет принимать самолеты даже при неблагоприятной погоде. Работы начнут в мае.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 февраля.

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Новую взлетно-посадочную полосу будет строить турецкая компания. Обойдется это в 800 миллионов гривен — почти все будет выделено из государственного бюджета. Житомирский аэродром имеет статус международного. Здесь приземляются несколько небольших судов из США и Армении. Но работать на полную мощность аэропорт не может — взлетно-посадочная полоса слишком короткая: всего 1650 метров. И изношенная. Ее демонтируют и построят новую — в полтора раза длиннее.

"Если посмотреть сейчас, там может стоять два самолета и два или три раза пассажирского перрона. Там строительство перрона для грузовых самолетов. Там светотехническое оборудование. Почему проходило удорожание? Потому что мы хотели все, чтобы этот аэропорт мог быть базовым для лоукостеров", — рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

“Проблем с объектом не будет. Объект будет сдан в этом году”, — подчеркнул глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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