В Житомире со дна водоема подняли тела двух пропавших накануне студентов

У одного погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительские права.

В Житомире двое пропавших накануне студентов нашли мертвыми в озере. Два парня — 18-летний Назар и 20-летний Ярослав исчезли в воскресенье, ребята не вернулись на ночь в общежитие. Их сразу начали искать у друзей и знакомых, но студенты пропали без следа. И только на следующий день поиски вещи студентов нашли возле технического водоема колледжа. А потом со дна озера водолазы подняли и тела студентов.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Оба учились на механиков, жили в общежитии в одной комнате. В последний раз их видели в воскресенье после обеда на одной из житомирских улиц. Ребята предупредили, что идут гулять. Тревогу первым забил их сосед по комнате. Говорит, общежитие должно было закрываться на ночь, а Назара и Ярослава все не было, так что позвонил им. В ответ – длинные гудки. «Начал искать, звонил по телефону всем, с ребятами искали, ездили в город, по территории ходили. Такого не было, они постоянно берут трубку, а это вызов идет, а трубку никто не берет», — рассказывает сосед ребят.

Пропавших искали всю ночь, обзвонили больницы, надеялись, ребята просто загуляли. Полицию сообщили только утром. Случайно из окна на кухне общежития друзья пропавших парней увидели их вещи, лежавшие на берегу пруда. О находке сразу сообщили преподавателям. «Курточка Ярика желтая, ребята сразу прибежали сюда посмотрели. Это их вещи. Курточки их, рюкзак Назара, телефон, кошелек», – добавляет сосед.

Это технический водоем, используемый в колледже на случай пожара. Глубина – три метра. Лед здесь был проломлен в нескольких местах. Следователи заподозрили, что студенты провалились. Сейчас в полиции рассматривают все версии – от самоубийства до убийства. Предварительная причина гибели студентов еще утоплена. Есть ли на телах следы насильственной смерти, эксперты пока не говорят. Версию самоубийства отвергают их друзья. «Не было никаких конфликтов, сами ребята не были конфликтными. Сами они туда не полезут», – утверждает друг юношей.

Педагоги заподозрили – не полезли ли студенты на лед ради экстремального селфи. А еще говорят, похоже, что ребят кто-то заставил зайти на лед.

В Житомире двоих пропавших накануне студентов нашли мертвыми в озере | Новости Украины

«Аккуратно сложены курточки на берегу. И шагов семь этим льдом, а потом обвал. Самоубийство я исключаю, может, погоня какая-то была, может кто-то преследовал», — утверждает директор Житомирского агротехколледжа Николай Тимошенко.

В пользу этой версии свидетельствует и то, что у одного из погибших из кармана исчезли паспорт, кошелек и водительские права. Что могло произойти родители погибших студентов и не предполагают. «Мы не знаем, что говорить, нас там не было. Никто там не виноват. Заведение там точно ни при чем», — убеждена мама погибшего студента.

Эксперты уже выяснили, что ребята не были ни пьяны, ни под влиянием наркотических веществ. Всех, кто видел их в день исчезновения вечером, следователи просят сообщить 102.