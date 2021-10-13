В Житомире уволили копа, который избил задержанного в райотделе: ему грозит 8 лет тюрьмы

В Житомире уволили копа, который избил задержанного в райотделе: ему грозит 8 лет тюрьмы

Полицейскому инкриминируют превышение служебных полномочий

В Житомире Держбюро расследований выясняет обстоятельства избиения мужчины полицейским.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

41-летнего мужчину привезли в райотдел после дебоша, который он навеселе устроил дома. Все, что происходило дальше в холле отделения, видели посетители. По их словам, оперуполномоченный и задержан поссорились, коп схватился за палку и начал бить мужчину.

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Возмущенные свидетели вызвали скорую. От госпитализации избитый мужчина отказался. А вот действия полицейского, которые, кстати, попали и на запись камер наблюдения, расследует сейчас ГБР.

Полицейскому инкриминируют превышение служебных полномочий, за это грозит 8 лет лишения свободы. В полиции говорят, его уже уволили.

«Возник словесный конфликт, в результате полицейский избил мужчину прямо в холле райотдела, нанеся ему не менее семи ударов резиновой дубинкой. Сцену избиения увидели другие посетители, прекратившие противоправные действия полицейского и вызвали скорую. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы тела», — рассказывает пресс-секретарь территориального управления ГБР Екатерина Гурасимук.

Новости Украины: ГБР выясняет обстоятельства избиения мужчины в райотделе Житомира

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