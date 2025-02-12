В Житомире военный насмерть сбил 17-летнего парня: новые подробности

В Житомире судят военного, который в начале зимы совершил смертельное ДТП на пешеходном переходе.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Едва сдерживает эмоции Елена - мать погибшего Валерия Розбицкого. От потери единственного сына прошло два месяца.

"Жизнь, которую забрали не только у моего ребенка, но и полностью у всей семьи. Я хочу справедливости. Справедливого суда", - говорит она.

Валерию Розбицкому было 17 лет, он мечтал поступить в военный институт. Ему легко давалось изучение иностранных языков. В тот страшный вечер, 3 декабря 2024 года, Валерий как раз спешил к репетитору по польскому. Но на пешеходном переходе, рядом с домом его бабушки, парня сбила машина. От полученных травм сердце юноши остановилось в реанимации на следующее утро.

Мать погибшего парня

ТСН уже рассказывала, что за рулем волонтерской машины сидел Василий Оноприйчук, военнослужащий 72-й бригады. В Житомир тогда приехал в отпуск. И вечером сел за руль навеселе. Без водительского удостоверения.

Кроме родных, в зал суда пришли друзья и одноклассники погибшего. После репортажа ТСН в декабре, маму и бабушку Валерия Розбицкого начали узнавать на улицах. Так, среди прохожих, которые подошли выразить соболезнования - нашлись свидетели трагедии, которые присоединились к делу.

"Еще раз извиняюсь перед всеми. Я понимаю, что это ничего не вернет. Но я могу еще помочь в обороне", - говорит подсудимый.

Об освобождении обвиняемого из-под ареста в обмен на службу - просит и его защитник.

"Мы хотим, чтобы он вернулся в свою бригаду имени Черных запорожцев. Поскольку, он является главным сержантом роты", - говорит адвокат Андрей Бурун.

Но самая большая опасность, по мнению прокурора и адвоката потерпевшей, что обвиняемого в убийстве ребенка военная часть может отправить в другой регион. А это, объясняют, затянет и даже приостановит судебное разбирательство. Судья принял решение продлить пребывание Василия Оноприйчука под стражей еще на 60 суток. И обязывает его выплатить моральную компенсацию матери погибшего в размере полтора миллиона гривен. Военнослужащему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять авто.

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