В Житомире зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

На территории вспышки установлен 40-дневный карантин.

В Житомире зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Больных животных обнаружили на территории исправительной колонии – их выращивали в подсобном хозяйстве. Теперь сотню свиней придется уничтожить. Хозяйство дезинфицируют.

Об этом идет речь в ТСН.Ранок 10 февраля.

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Еще 30 голов выращивают неподалеку – в соседней тюрьме. Заражены ли они – пока выясняют. Также проверяют окружающие хозяйства житомирян.

Карантин в трехкилометровой от вспышки зоне будет длиться 40 дней. Недалеко от карантинной зоны расположен продовольственный рынок, но его не будут закрывать, не будут изымать и мясо – решила чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия. Говорят, свежатину за пределы колонии не продавали, так что угрозы, что инфицированная свинина попадет на стол житомирян, нет.

В Госпродпотребслужбе напоминают: людям африканская чума свиней угрозы не несет.

“Обнаружили на самом раннем этапе... Идет расследование. Мы думаем, что все-таки есть путь – это возможное скармливание необработанных, непереваренных пищевых отходов. Где люди не съели. Возможно, это обеды от осужденных, возможно, это передачи осужденным. Это может быть таким путем”, — сказал Василий Кравченко, начальник житомирского городского управления Госпродпотребслужбы.

В Житомире зафиксирована вспышка африканской чумы свиней | Новости Украины

Напомним, в апреле 2021 года в селе Котелево, что в Черновицкой области, произошла массовая вспышка африканской чумы свиней. Вирусное заболевание обнаружили в одном из частных фермерских хозяйств. За одну ночь там умерло 440 голов животных.

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