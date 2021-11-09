В Житомирском СИЗО ветераны АТО, обвиняемые в жестоком убийстве ради автомобиля, объявили голодовку

Свою вину они сначала признали, позже изменили показания и заявляют, что они – невиновны.

В Житомирском следственном изоляторе объявили голодовку двое подсудимых, участников АТО. Александра Плотицына и Виктора Спивака обвиняют в умышленном убийстве. Свою вину они сначала признали, позже изменили показания и заявляют, что они – невиновны.

Об этом 9 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

По версии следствия 34-летний житель Хмельницкой области купил в Бердянске автомобиле на "евробляхах" за три тысячи долларов и возвращался домой. По дороге вблизи Николаева взял двух попутчиков. Когда водитель остановился выпить кофе, пассажиры подсыпали ему сильное снотворное. А потом его — без сознания - утопили в карьере. Следствие и суды продолжаются уже более трех лет. Обвиняемые начали голодать, потому что срок их содержания под стражей истек еще 6 ноября, так что их должны были освободить из СИЗО.

Новости Украины: в Житомирском следственном изоляторе двое участников АТО объявили голодовку

Они признают, что они ехали с этим водителем, который потом оказался убитым. Они вышли из машины, что было дальше — они не знают. И никаких доказательств, что они были на месте преступления пока нет. С 6 ноября ребята содержатся под стражей незаконно ", – отмечает адвокат обвиняемых Владимир Ткачук.

По словам прокурора Житомирской областной прокуратуры Елены Бондарчук, у стороны защиты есть 5 дней на обжалование этого определения, однако обжалование определения не означает остановку исполнения.

Напомним:

Правоохранители закрыли уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного с Тернопольщины, который весной 2021 года смертельно ранил мужчину, защищаясь от нападения. Следствие подтвердило, что Пекельный действовал в рамках самообороны.

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