В Житомирской области 65-летняя женщина упала в колодец: его чудом спасли из опасной ловушки

Сейчас спасенная - в реанимации районной больницы.
В Житомирской области 65-летняя женщина упала в колодец. Крики о помощи услышали крестьяне. Но когда увидели, на которой она глубине, поняли, что без профессионального спасителя ее не спасти. К счастью, вспомнили, что к соседке в гости приехал сын — профессиональный спасатель, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 14 октября.
Колодец — глубиной более восьми метров. Колодец, ставшей ловушкой — во дворе госпожи Клавдии. Женщина предполагает, что соседка пришла утром, не застала ее в доме, а пока ждала, решила посмотреть, сколько в колодце воды
Крики о помощи со двора госпожа Клавдии услышали женщины, которые гнали скот на поле.
От холода женщина не могла и пошевелиться, только просила, чтобы ее вытащили. Все растерялись, признается Галина, и вдруг она вспомнила, что к соседке приехал сын, который работает спасателем в пожарной части.
За считанные минуты Евгений был у колодца. Надел спасательный пояс, привязал веревку и спустился по лестнице в колодец. Говорит, что женщина была очень напугана.
Признается, что труднее всего было поднять женщину из воды. Медленно, по лестнице Евгений вытащил женщину на поверхность.
Сейчас спасена — в реанимации районной больницы. Ее привезла сюда "скорая" с сильным переохлаждением.
По ее словам, она пошла, голова закружилась и она наклонилась, и упала в колодец. Ее состояние стабилизированно, больная согрета, она спит из-за стресса.
Медики говорят, что чудом женщина при падении ничего не сломала, вероятно ее спасла теплую одежду. А вот от переохлаждения женщина могла бы погибнуть.
За несколько дней женщину выпишут из больницы. А вот спасателя Евгения руководство обещает премировать.
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