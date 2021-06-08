В Житомирской области бывший АТОшник зарезал соседку и чуть не убил ее родственников: что привело к конфликту

Пострадавшие потеряли много крови и тоже могли бы умереть.

На Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а дочери и зятю погибшей нанес ножевые ранения в грудь. Резник с места происшествия скрылся, полиция его разыскала только в соседней Винницкой области на железнодорожном вокзале, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.

Дочь погибшей смогли позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". В обоих — ножевые ранения грудной клетки.

Около десяти вечера, когда они уже ушли спать, сосед выбил двери в дом и набросился с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед вытащил ее на улицу и там убил.

Пострадавшие потеряли много крови и если им вовремя не оказали медицинскую помощь — мужчина и женщина могли бы умереть, говорят медики.

Нападающему 55 лет, в прошлом — участник АТО. После совершенного из села убежал. Полиция объявила его в розыск. А задержали его в Могилев-Подольском Винницкой области. Сопротивления он не оказывал, полицейские действовали профессионально и мгновенно.

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В полиции выясняют мотивы убийства. Пострадавшие говорят, сосед им отдал старую стиральную машину и люстру, сначала даром, а потом начал требовать деньги.

А вот крестьяне уверены, что сосед заранее готовился убить супругов. Пожилая мать под нож попала случайно.

Задержанный сейчас под стражей. За умышленное убийство ему грозит пожизненное заключение.

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