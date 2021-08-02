В Житомирской области мужчина убил отца, угнал авто и намеренно устроил ДТП

В Житомирской области мужчина убил отца, угнал авто и намеренно устроил ДТП

В чужое авто он посадил двух дочерей и намеренно врезался в электроопору.

Убил отца, угнал авто и попал в ДТП — селе Троянов Житомирской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 49-летнего мужчины.

Об этом говорится 2 августа в сюжете ТСН.19:30.

По версии следствия, после преступления злоумышленник посадил в чужое авто двух дочерей, 7-ми и 8-ми лет, и намеренно врезался в электроопору. Дети чудом остались невредимыми.

Свою разбитую вдребезги машину Иван нашел на этом месте, у электроопоры, которая лежала на земле. О том, что машину разбил его старший брат, Ивану рассказали племянницы.

Автомобиль, говорит Иван, брат взял без разрешения. Почему сделал это, объяснить не мог, потому что был пьян. Зато одна из дочерей рассказала, что перед тем как поехать, отец очень ругался с дедушкой и тот после скандала остался во дворе.

Новости Украины: в Житомирской области мужчину подозревают в убийстве отца и совершении ДТП

"Говорит Лена, что дед спит на огороде. Думаю, забрать отца пойти. Я прихожу, а он уже неживой", — рассказывает младший сын погибшего.

Родственники вызвали полицию. Когда следователи приехали, прежде всего допросили мужчину, который попал в ДТП.

Спор у мужчин возник из авто, которое недавно купил Иван, говорят следователи. Якобы старший брат завидовал младшему, а злость сорвал на отцу.

Довел мужчину к убийству алкоголь, говорит его бывшая жена Инна. Потому что после спиртного он становится совсем агрессивным. 27-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве отца.

Ранее сообщалось, что в Днепре сын до смерти избил мать.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку