В Житомирской области мужчину отправили за решетку из-за кражи трех мешков пшеницы

Мать просила не наказывать сына.

В Житомирской области мужчину на три месяца отправили за решетку, потому что он у родной матери украл три мешка пшеницы.

Об этом идет речь в приговоре Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, уроженец села Дедовичи Житомирской области украл из сарая матери три мешка пшеницы, стоимостью 825 гривен. Во время судебного процесса мужчина признал вину и раскаялся. Он добавил, что не успел продать зерно.

Его мать объяснила, что когда заметила кражу из сарая, то позвонила в полицию. Правоохранители установили, что к воровству причастен ее сын. Копы вернули женщине два пустых мешка и один с пшеницей. На суде она просила не наказывать сына.

Суд признал мужчину виновным за 1 ст. 185 УК Украины. Его приговорили к 3 месяцам ареста. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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