В Житомирской области на фестивале установили памятник картошке: как он выглядит

В Житомирской области на фестивале установили памятник картошке: как он выглядит

Гостей фестиваля не испугал даже дождь.

Памятник картофеля появился в городе Овруч. Золотая дама-картофелина: руки в стороны, с бусами, в платке и в красных сапожках.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 сентября.

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Несмотря на дождь на фестиваль картофеля в Овруче собрались сотни гостей. Угощали их десятками картофельных блюд начиная с дерунов и голубцов заканчивая калатушей и картофельной бабкой. Все блюда фестиваля оценивало жюри. Признаются, что удивить картофельными блюдами их было трудно, но участникам фестиваля это удалось.

"Очень интересные картофельные ватрушки, картофельная колбаса, очень вкусная. Мы уже ее попробовали", — говорит главная жюри фестиваля картофеля Оксана Левковская.

"Мы на Полесье картофельные. У нас картофель вареный, картофель жареный, картофель пареный. Мы очень любим картошку", — добавила участница фестиваля Наталья Пилипчук.

Новости Украины: в Овруче установили памятник картошке

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