В Житомирской области нашли 67-летнюю женщину, которая двое суток пролежала в поле, ведь не могла самостоятельно встать

В Житомирской области нашли 67-летнюю женщину, которая двое суток пролежала в поле, ведь не могла самостоятельно встать

Женщина несмотря на легкую одежду даже не простудилась.

Провела двое суток в поле. Необычную пациентку доставили в больницу Житомирской области. 67-летняя женщина в легкой одежде, без воды и еды, пролежала на поле два дня. Замерзла, но выжила, более того даже переохлаждения не получила.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Пенсионерка пасла скот, но вечером с поля вместе с коровами не вернулась, так что родственники забили тревогу. Сначала ее искали сами, потом позвонили в полицию. Двое суток полицейские прочесывали поля и лес. Лишь к вечеру второго дня ее нашли живую на поле в 5 километрах от села.

Потерпевшая рассказала, перецепилась и упала, из-за сильной боли в плече не смогла подняться.

Новости Украины: в больницу в Житомирской области доставили необычную пациентку

Ее доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы. Медики диагностировали ушиб плеча и выписали домой. Говорят, что потерпевшая родилась в рубашке, потому что во время ночных заморозков даже не простудилась.

«В сознании, контактная, доступная, говорила все полностью. Одни из жалоб были только боли в плече. Это чудо, что при такой температуре, в таких условиях, она выжила, и состояние после такого у нее было удовлетворительное», — констатируют медики.

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