В Житомирской области парень сорвался с 10-метровой высоты на скалу

В Житомирской области парень сорвался с 10-метровой высоты на скалу

Травмированному ребенку помогли спасатели.

В Житомирськой области подросток сорвался с 10-метровой высоты и упал на выступ скалы. Произошло это в Коростене в древлянском парке. О травмированном 14-летнем парне сообщили очевидцы.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 26 июля.

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Медики самостоятельно не смогли добраться к пострадавшему. Спустились к нему спасатели и уже на носилках перенесли в карету "скорой". Сейчас подросток в больнице.

Полиция устанавливает детали инцидента.

Новости Украины: в Житомирской области подросток сорвался с 10-метровой высоты - упал на выступ скалы

Напомним, во Львове погиб 30-летний мужчина, который пытался перелезть с одного балкона на другой. Погибший жил в австрийском доме, где вход в квартиры через общий балкон во дворе, а не через подъезд. Мужчина был в гостях у соседей. Чтобы сократить путь, решил перелезть с их балкона на свой. Но не удержался и сорвался.

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