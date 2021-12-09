В Житомирской области привлекли вездеход к поиску пары, пропавшую во время рыбалки

Из него лучше можно обследовать и береговую линию – есть небольшая надежда, что пропавшая семейная пара осталась в камышах.

Чтобы найти пропавших супругов на Житомирщине, спасатели задействовали вездеход, что может ломать лед. Машина должна обследовать водоем, где пропал семейный пар. На рыбалку муж с женой отправились несколько дней назад, 7-летнюю дочь и 4-летнего сынишку оставили дома. Только через два дня старшей девочке удалось выбраться из закрытого дома и рассказать об исчезновении родителей. На поиски отправились водолазы, впрочем, никого не нашли. И вот сейчас, надеются, в поисках поможет вездеход "Богун".

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Поиски на воде стартовали с восьми утра. Здесь неблагоприятные погодные условия – туман, обледенение и водоем покрыт льдом, но вездеход все же вывели на нее. Из него лучше можно обследовать и береговую линию – есть небольшая надежда, что пропавшая семейная пара осталась в камышах. И, конечно, с помощью вездехода можно лучше обследовать водоем.

За поиском наблюдают родственники, которые умоляли спасателей возобновить поиски, которые остановили день назад из-за погодных условий. «Пятые сутки уже пошли. Надеемся на чудо, но, как нам сказали, чуда не бывает», — заявляет сестра пропавшей.

«Сказали, что будут до последнего искать, они здесь под камышом прошли, а теперь пошли на другую сторону под камыш. Может каким-то течением или ветром. Если бы не этот лед, а ведь они тепло одеты были и валенки и куфайки, как на рыбалку», — добавляет тетка пропавшей.

Яна и Петр Кондратюки пошли рыбачить еще в минувшие выходные. Отмечу, что женщина на восьмом месяце беременности. Несмотря на это, пошла на воду в лодке с мужем – они были ярые рыболовы. Детей оставили дома, двое суток малыши сидели в голоде и холоде, наконец старшей девочке удалось вылезти в окно, она сообщила родственникам об исчезновении.

В Житомирской области, чтобы найти пропавших супругов, спасатели задействовали вездеход

На воде спасатели нашли опрокинутую лодку Кондратюков, водолазы начали обследовать водоем — бесполезно. Поиски прекратили, но наконец-то решили возобновить уже со вездеходом. Сейчас машина на воде, но площадь водоема 100 га, а глубина здесь до 3 метров. Поисковики не скрывают, что шансов найти пропавших в живых почти нет. Сейчас вездеход пробивает лед, чтобы смогли дальше в воде работать водолазы.

«Предназначен для передвижения по болотистой местности, также может передвигаться по льду. Полностью побили лед в том месте, где будут поиски, этот автомобиль выйдет и уже зайдут водолазы на лодке и будет обследовать водную гладь», – объясняют спасатели.

Читайте также:

Сломал руку металлической палкой: полиция Киева расследует избиение адвоката охранником Александровской больницы

Две недели боролись за жизнь: во Львове от "ковидной" пневмонии умерла 23-летняя роженица

Убийство водителя BlaBlaCar: СБУ обнаружила тело Тараса Познякова