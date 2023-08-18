В Житомирской области пьяный сын экс-нардепа сбил школьника: мальчик в коме, ему ампутировали ногу

На Житомирщине произошло резонансное ДТП. 40-летний бизнесмен, сын экс-нардепа, за рулем авто сбил школьника.

В настоящее время 16-летний мальчик с многочисленными травмами в коме. Ему ампутировали ногу.

Подробности этой страшной аварии – в эфире телемарафона "Єдині новини" 18 августа.

На момент аварии виновник был пьян

В полиции уже выяснили: говорят, на момент аварии виновник был пьян. Пока травмированный подросток лежал на обочине, виновник аварии – уехал домой. И даже два экипажа полиции не обратили внимание на потерпевшего.

"Вот обломки автомобиля после ДТП, вот выбитый и изогнутый металлический отбойник, на той стороне в кустах наш сын слежал около полутора-двух часов, истекал кровью", — Сергей Хоменко показывает место аварии, где сбили и бросили его 16-летнего пасынка Алексея.

Отец рассказывает, что парень шел по тропе за отбойником, он не шел по дороге. Здесь довольно светло ночью.

В это время с празднования в кафе за рулем уезжал местный бизнесмен. Он врезается в отбойник, сбивает парня, его отбрасывает в кусты.

"Сбивает его Роман Заец. Сам убегает, потом приезжают его друзья, стягивают этот автомобиль, все это время ребенок лежит в кустах", — рассказывает отец мальчика.

Виновник аварии скрылся и бросил ребенка на дороге

Пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Виктория Дубовик рассказала, что виновник покинул место происшествия и бросил человека на дороге, не оказав никакой помощи, не вызвав скорую.

В нескольких метрах от дороги тяжело травмированный школьник пролежал более часа. Водитель бросил разбитое авто, добрался домой, позвал друзей. Они вытаскивали и грузили машину на эвакуатор. В это время даже мимо проезжали патрульные.

"Люди убедили, что небольшое ДТП, пострадавших нет, водитель перенервничал и уехал домой, а мы – его друзья – просто забираем поврежденный автомобиль", – объясняет Виктория Дубовик.

Два экипажа патрульных не обратили внимание на потерпевшего

Копы поехали дальше, на место вызвали другой экипаж, тот тоже не обратил внимания на потерпевшего.

"Даже не посмотрели на автомобиль, что на автомобиле была вмятина от головы, кровь была, остатки волос Алексея", — говорит отец пострадавшего парня Сергей Хоменко.

Автомобиль Романа Зайца после ДТП / Фото: Полиция Житомирской области

Ребенок в коме в реанимации Охматдета

Стоны подростка услышали якобы уже позже. В тяжелом состоянии его забрала скорая. В настоящее время Алексей находится в коме в реанимации Охматдета.

"Последнее, что делалось, — это ампутация, потому что правая нижняя конечность была нежизнеспособной, он получил перелом обеих конечностей и один из факторов является тяжелая черепно-мозговая травма", — рассказывает Андрей Высоцкий — заведующий отделением реанимации Охматдета.

У виновника аварии — "временная амнезия"

"Момента ДТП не помню, по поводу обстоятельств ДТП, да, действительно мне это стало известно от сотрудников полиции", – это подозреваемый Роман Заец с адвокатами в суде утверждает об амнезии. Мол, ударился во время аварии головой о подушку безопасности и все забыл.

Отец же пострадавшего подростка Сергей Хоменко опровергает слова виновника аварии.

"Первые свидетельства его, он признал, что видел человека, который шел здесь, что он его сбивал, он это все помнил", — говорит отец Алексея.

В настоящее время рассматривается апелляционная жалоба. По решению суда первой инстанции Роман Заец заплатил более 200 тысяч гривен и вышел из СИЗО. Сейчас прокуроры просят снова заключить его под стражу без залога.

"Роман Заец может оказывать давление на свидетелей"

"Лицо, учитывая свой социальный статус, а также наличие влиятельных родственников может оказывать давление на свидетелей", — подчеркивает прокурор Житомирской областной прокуратуры Инна Дереча.

Отец Алексея Сергей Хоменко уточнил, что отец Романа Зайца — бывший народный депутат от партии СДПУ(о).

Адвокаты виновника аварии утверждают, что он якобы не знал, что оставляет сбитого человека в опасности. И якобы – не пил.

"Алкоголь не обнаружен, поэтому каких-либо данных, что Заец был в состоянии опьянения нет", — говорит адвокат подозреваемого Виктор Могильницкий.

В свою очередь спикер Нацполиции Житомирщины Виктория Дубовик отмечает, что следствие установило, что все же мужчина был в нетрезвом состоянии. Потому что были изъяты видео с камер наблюдения из кафе, где отдыхал в тот вечер мужчина.

И подозреваемый, и адвокаты отказываются от комментариев.

Суд второй раз взял Зайца под стражу и увеличил залог

В конце концов, суд решает снова взять Зайца под стражу, уже с залогом в 800 тысяч гривен.

Между тем, расследуют и действия патрульных, которые были на месте аварии и не обнаружили пострадавшего.

"Проводится служебное расследование, факты будут проверены и дана оценка работникам полиции", — говорит прокурор Житомирской областной прокуратуры Инна Дереча.

Второй экипаж копов уже был отстранен от работы.

Состояние ребенка – тяжелое

16-летнему Алексею ампутировали ногу, он в коме

Прогнозов по здоровью 16-летнего Алексея медики не дают. Пока он находится в тяжелом состоянии.

Реквизиты для помощи Алексею:

5168745116452068

Клименко Л. А., мама мальчика.

Напомним, 26 мая судья райсуда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил военнослужащего Нацгвардии. У мужчины осталось двое детей.

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