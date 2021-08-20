В Житомирской области спасатели почти час тянули корову из ямы

В Житомирской области спасатели почти час тянули корову из ямы

Крестьяне не смогли самостоятельно справиться с животным.

В Житомирской области чрезвычайники спасли рогатую пленницу. Корова провалилась под землю на берегу реки. И погрязла в грязи.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 августа.

Животное просидело в ловушке несколько часов, пока его нашли владельцы. Самостоятельно крестьяне извлечь корову не смогли. Поэтому вызвали спасателей. Те обвязали животное пожарными рукавами и осторожно и медленно извлекли пленницу из пропасти.

Новости Украины: в Житомирской области чрезвычайники спасли корову из ямы

Напомним, в Одесской области спасатели освобождали кота, который застрял в одном из отверстий бетонной плиты. Животное буквально "выпиливали" из бетонной глыбы.

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