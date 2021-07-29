В жутком ДТП погибли полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь: подробности трагедии

В жутком ДТП погибли полицейский из Закарпатья, его жена и 12-летняя дочь: подробности трагедии

Причины аварии устанавливаются.

В ДТП возле села Малая Севастьяновка Уманского района Черкасской области погибли 40-летний полицейский из Закарпатской области, его жена и 12-летняя дочь.

Информацию об этом в комментарии ТСН.ua подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

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Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции, полицейского звали Сергей Савчук, ему было 40 лет. Полицейский работал старшим оперуполномоченным управления стратегических расследований в Закарпатской области. В общем мужчина 20 лет проработал в правоохранительных органах.

"Он боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну" схему "и задержал не одного преступника", — сообщили в полиции.

Напомним, ДТП произошло на автодороге "Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка" в Черкасской области. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault. От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии.

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