В знак единения и готовности к защите: монумент "Родины-матери" подсветили цветами государственного флага

В знак единения и готовности к защите: монумент "Родины-матери" подсветили цветами государственного флага

Подсвечивать монумент будут сегодня до 24:00.

В Киеве на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне представили световое действо вокруг самого высокого монумента страны. "Родина-мать" засияла сине-желтыми цветами.

Об этом 4 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Отмечается, что таким образом организаторы хотят продемонстрировать всенародное единение и готовность украинцев к защите Отчизны. И поблагодарить дружественные страны, которые подтверждают всестороннюю поддержку в борьбе с Россией.

Подсвечивать монумент "Родина-мать" в знак единения украинцев будут сегодня до 24:00. Событие проходит по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Родина-Мать" засияла сине-желтыми цветами в честь единения и готовности к защите

Напомним:

31 января на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция благодарности странам мира за поддержку на фоне российской агрессии. К ней присоединились около 2 сотен человек. В руках активисты держали плакаты с благодарностями на разных языках и флаги тех государств, которые больше всего помогали Украине. Кто оружием, кто финансово, кто подготовкой санкций. Это, в частности, США, Великобритания, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Канада, Чехия и Турция. Люди отметили – мировая солидарность в нынешней ситуации крайне важна.

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