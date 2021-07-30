В Зоне отчуждения впервые со времен аварии на ЧАЭС заработала железная дорога (видео)

В Зоне отчуждения впервые со времен аварии на ЧАЭС заработала железная дорога (видео)

Почти 25 километров полотна восстановили за полтора месяца.

В Зоне отчуждения впервые со времен аварии на ЧАЭС заработала железная дорога. Почти 25 километров полотна восстановили за полтора месяца.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 30 июля.

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Полотно соединять Чернобыльскую зону с обычной железнодорожной сетью. Тепловозы будут закреплены только за зоной и не будут выезжать на маршруты Украины. Сама железная дорога пассажиров не возит. Ею будут транспортировать отработанное ядерное топливо в хранилища. Также новое. Его строили американцы, а запустить должны ко Дню независимости.

Первые контейнеры с отработанным топливом перевезут в этом году. Они поступят из Хмельницкой АЭС. До этого Украина сохраняла отходы в России и ежегодно платила ей за это немалые средства.

"Это даже не о пути. Не о железной дороге. Это о независимости, геополитике. Это о том, что мы действительно экономим значительные средства. Около 200 млн долларов ежегодно", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, в Киевской области началась "Большая стройка" в Чернобыльской зоне отчуждения. Дорожники обновляют участок дороги от КПП "Дитятки" к КПП "Припять" с подъездом к ЧАЭС.

Новости Украины: в "Зоне отчуждения" впервые со времен аварии на ЧАЭС заработала железная дорога

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