В зоопарке Киева покажут драконов: что они умеют и чем питаются

Символы будущего года уже готовы исполнять желания посетителей.
В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция, где посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона и загадать самое заветное желание.
На роль символа года подошли ящерицы зеленого цвета — шлемоносные василиски, которые внешне очень похожи на драконов.
Василиск и три его подружки
Для василисков подготовили просторный террариум. Территорию вокруг него украсили китайскими фонариками и разноцветными огоньками гирлянд.
Загадочность и магичность добавляет большая голова зеленого дракона. Рядом с террариумом есть аквариум с рыбами-неонами.
"В террариуме поселился самец шлемоносного василиска и три самочки. Посетители смогут наблюдать за жизнью необычных ящериц. Кстати, они способны к невероятному – бегу по поверхности воды, если в этом возникает потребность", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.
Он добавляет, что такую экспозицию в зоопарке сделали впервые, потому что сейчас как взрослым, так и детям не хватает позитива, хороших эмоций, которые вызвали бы улыбку и новогоднее настроение.
Когда кормят драконов
Загадать желание и зарядиться силой дракона на целый год посетители смогут возле магической экспозиции на Острове зверей.
В зоопарке обещают организовать показательные кормления символов будущего года. Василиски, кстати, питаются сверчками и тараканами.
"Увидеть, как кормят василисков можно со следующей субботы (30 декабря) в 13:00. Показательные кормления будут проходить в это время до 7 января ", — добавляют в зоопарке.
Что известно о ящерице-драконе
- Шлемоносный василиск – ящерица с длинными пальцами и острыми когтями. На голове самцов есть гребень.
- Большинство василисков вырастают до 30 см длиной и весят 200-600 граммов, но встречаются и экземпляры до 75 сантиметров в длину.
- Хвост василиска составляет около двух третей длины его тела.
- Василиск обладает способностью бегать по воде, удерживая свое тело на поверхности быстро чередующимися ударами задних ног. Эти ящерицы также могут оставаться под водой в течение получаса.
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