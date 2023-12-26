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В зоопарке Киева покажут драконов: что они умеют и чем питаются

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
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В зоопарке Киева покажут драконов: что они умеют и чем питаются

В Киевском зоопарке покажут ящериц, очень похожих на драконов/коллаж ТСН.ua

Символы будущего года уже готовы исполнять желания посетителей.

В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция, где посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона и загадать самое заветное желание.

На роль символа года подошли ящерицы зеленого цвета — шлемоносные василиски, которые внешне очень похожи на драконов.

Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк / ©
Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк

Василиск и три его подружки

Для василисков подготовили просторный террариум. Территорию вокруг него украсили китайскими фонариками и разноцветными огоньками гирлянд.

Так выглядит террариум, где поселились дракончики/фото Киевского зоопарка / ©
Так выглядит террариум, где поселились дракончики/фото Киевского зоопарка

Загадочность и магичность добавляет большая голова зеленого дракона. Рядом с террариумом есть аквариум с рыбами-неонами.

Так выглядит террариум, где поселились дракончики/фото Киевского зоопарка / ©
Так выглядит террариум, где поселились дракончики/фото Киевского зоопарка

"В террариуме поселился самец шлемоносного василиска и три самочки. Посетители смогут наблюдать за жизнью необычных ящериц. Кстати, они способны к невероятному – бегу по поверхности воды, если в этом возникает потребность", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк / ©
Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк

Он добавляет, что такую экспозицию в зоопарке сделали впервые, потому что сейчас как взрослым, так и детям не хватает позитива, хороших эмоций, которые вызвали бы улыбку и новогоднее настроение.

Когда кормят драконов

Загадать желание и зарядиться силой дракона на целый год посетители смогут возле магической экспозиции на Острове зверей.

Посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона/фото Киевский зоопарк / ©
Посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона/фото Киевский зоопарк

В зоопарке обещают организовать показательные кормления символов будущего года. Василиски, кстати, питаются сверчками и тараканами.

"Увидеть, как кормят василисков можно со следующей субботы (30 декабря) в 13:00. Показательные кормления будут проходить в это время до 7 января ", — добавляют в зоопарке.

Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк / ©
Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк

Что известно о ящерице-драконе

  • Шлемоносный василиск – ящерица с длинными пальцами и острыми когтями. На голове самцов есть гребень.
  • Большинство василисков вырастают до 30 см длиной и весят 200-600 граммов, но встречаются и экземпляры до 75 сантиметров в длину.
  • Хвост василиска составляет около двух третей длины его тела.
  • Василиск обладает способностью бегать по воде, удерживая свое тело на поверхности быстро чередующимися ударами задних ног. Эти ящерицы также могут оставаться под водой в течение получаса.
Посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона/фото Киевский зоопарк / ©
Посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона/фото Киевский зоопарк

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Дата публикации
Просмотры
971
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