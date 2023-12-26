В зоопарке Киева покажут драконов: что они умеют и чем питаются

Символы будущего года уже готовы исполнять желания посетителей.

В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция, где посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона и загадать самое заветное желание.

На роль символа года подошли ящерицы зеленого цвета — шлемоносные василиски, которые внешне очень похожи на драконов.

Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк

Василиск и три его подружки

Для василисков подготовили просторный террариум. Территорию вокруг него украсили китайскими фонариками и разноцветными огоньками гирлянд.

Так выглядит террариум, где поселились дракончики/фото Киевского зоопарка

Загадочность и магичность добавляет большая голова зеленого дракона. Рядом с террариумом есть аквариум с рыбами-неонами.

Так выглядит террариум, где поселились дракончики/фото Киевского зоопарка

"В террариуме поселился самец шлемоносного василиска и три самочки. Посетители смогут наблюдать за жизнью необычных ящериц. Кстати, они способны к невероятному – бегу по поверхности воды, если в этом возникает потребность", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк

Он добавляет, что такую экспозицию в зоопарке сделали впервые, потому что сейчас как взрослым, так и детям не хватает позитива, хороших эмоций, которые вызвали бы улыбку и новогоднее настроение.

Когда кормят драконов

Загадать желание и зарядиться силой дракона на целый год посетители смогут возле магической экспозиции на Острове зверей.

Посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона/фото Киевский зоопарк

В зоопарке обещают организовать показательные кормления символов будущего года. Василиски, кстати, питаются сверчками и тараканами.

"Увидеть, как кормят василисков можно со следующей субботы (30 декабря) в 13:00. Показательные кормления будут проходить в это время до 7 января ", — добавляют в зоопарке.

Шоломоносные василиски очень похожи на драконов – символов 2024 года/фото Киевский зоопарк

Что известно о ящерице-драконе

Шлемоносный василиск – ящерица с длинными пальцами и острыми когтями. На голове самцов есть гребень.

Большинство василисков вырастают до 30 см длиной и весят 200-600 граммов, но встречаются и экземпляры до 75 сантиметров в длину.

Хвост василиска составляет около двух третей длины его тела.

Василиск обладает способностью бегать по воде, удерживая свое тело на поверхности быстро чередующимися ударами задних ног. Эти ящерицы также могут оставаться под водой в течение получаса.

Посетители смогут увидеть символ грядущего года – Зеленого Дракона/фото Киевский зоопарк

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как изменился, как изменился легендарный Байрактар из Киевского зоопарка (фото).

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