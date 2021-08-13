В зоопарке под Киевом отпраздновали день рождения орангутана: как это происходило

В зоопарке под Киевом отпраздновали день рождения орангутана: как это происходило

Орангутаны вместо торта на день рождения подарили арбуз.

Как у людей — только лучше. В одном из зоопарков под Киевом сегодня праздновали день рождения орангутана. Йозефу исполнилось семь. По обезьяньими меркам он все еще ребенок, поэтому и праздник ему устроили детский — с шариками, подарками, гостями и именинным десертом.

Об этом 13 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Пока орангутан Йозеф на прогулке, внутри его дома готовят сюрприз. Правда, именинник подарки уже увидел и рвется распаковать. Вместо торта — именинный арбуз. И это первое за что берется примат.

Интеллект Йозеф демонстрирует, распаковывая орешки. Они умышленно закручены так, чтобы их было трудно достать. Для разумного орангутана задача на логику — не проблема. Подружка и ровесница Йозефа Магда тем временем рассматривает декорации.

Посетители говорят, впервые гуляют на обезьяньем празднике

"Что пожелаю - расти и размножаться", — говорят посетители.

В Украине орангутанов детьми привезли семь лет назад из частного европейского зоопарка

Срок жизни этих приматов почти, как у людей — 50-70 лет. Но уже в 8-9 лет в дикой природе они оставляют маму.

Йозефу и Магде ее заменила супруга директора зоопарка Анна. На вопрос, кого орангутан любит больше, маму или папу, здесь уже ответили.

"Моя жена заходит к ним и находится с ними, когда захочет. Он никогда ее не прогоняет, даже когда плохое настроение", — говорит директор зоопарка.

Когда Йозеф с Магдой повзрослеют, скорее всего станут парой. Во-первых, выбора нет. Во-вторых, Магда говорят, уже не дает парню прохода.

После еды доходит очередь до обручей, конструктора и каски. В зоопарке говорят, ему нужно несколько дней, чтобы разобраться зачем она. Но и с этим он справится

Наблюдая за действом, злится, что его не пригласили на праздник сосед-шимпанзе Джон. Только арбуз за здоровье именинника возрождает праздничную атмосферу.

Напомним, зоозащитники спасли от гибели редкого орангутана-альбиноса с голубыми глазами.

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